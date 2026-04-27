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Mehrere Knochenbrüche
Schweizer Gleitschirmflieger (30) stürzt in Frankreich ab

Ein Gleitschirmflieger ist am Samstag beim Start in den Vogesen schwer abgestürzt. Er wurde in ein Spital eingeliefert.
Publiziert: 13:58 Uhr
Ein Schweizer Gleitschirmflieger stürzte am Samstag in Frankreich ab. (Symbolbild)
Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Gleitschirmflieger (30) stürzt in Frankreich schwer ab
  • Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach Colmar geflogen
  • Rettungseinsatz mit Helikopter, 6 Feuerwehrleuten, Polizei und medizinischem Team
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Marian NadlerRedaktor News

Am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr stürzte ein Gleitschirmflieger beim Start in den Höhen von Markstein in den Vogesen, unweit von Mulhouse, schwer ab. Ein Helikopter des Zivilschutzes wurde zum Unfallort entsandt.

Der verletzte Mann, ein Schweizer (30), erlitt laut der Zeitung «L'Alsace» mehrere Knochenbrüche. Er wurde, wie das lokale Nachrichtenportal «remiremontvallees» berichtete, per Helikopter in ein Spital in Colmar geflogen.

Die Unfallursache ist unbekannt. An der Rettungsaktion waren ausserdem Polizisten, sechs Feuerwehrleute, ein Arzt und eine Krankenschwester beteiligt.

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