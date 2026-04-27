Ein Gleitschirmflieger ist am Samstag beim Start in den Vogesen schwer abgestürzt. Er wurde in ein Spital eingeliefert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Gleitschirmflieger (30) stürzt in Frankreich schwer ab

Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach Colmar geflogen

Rettungseinsatz mit Helikopter, 6 Feuerwehrleuten, Polizei und medizinischem Team War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr stürzte ein Gleitschirmflieger beim Start in den Höhen von Markstein in den Vogesen, unweit von Mulhouse, schwer ab. Ein Helikopter des Zivilschutzes wurde zum Unfallort entsandt.

Der verletzte Mann, ein Schweizer (30), erlitt laut der Zeitung «L'Alsace» mehrere Knochenbrüche. Er wurde, wie das lokale Nachrichtenportal «remiremontvallees» berichtete, per Helikopter in ein Spital in Colmar geflogen.

Die Unfallursache ist unbekannt. An der Rettungsaktion waren ausserdem Polizisten, sechs Feuerwehrleute, ein Arzt und eine Krankenschwester beteiligt.