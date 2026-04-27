Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schweizer Gleitschirmflieger (30) stürzt in Frankreich schwer ab
- Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach Colmar geflogen
- Rettungseinsatz mit Helikopter, 6 Feuerwehrleuten, Polizei und medizinischem Team
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Marian NadlerRedaktor News
Am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr stürzte ein Gleitschirmflieger beim Start in den Höhen von Markstein in den Vogesen, unweit von Mulhouse, schwer ab. Ein Helikopter des Zivilschutzes wurde zum Unfallort entsandt.
Der verletzte Mann, ein Schweizer (30), erlitt laut der Zeitung «L'Alsace» mehrere Knochenbrüche. Er wurde, wie das lokale Nachrichtenportal «remiremontvallees» berichtete, per Helikopter in ein Spital in Colmar geflogen.
Die Unfallursache ist unbekannt. An der Rettungsaktion waren ausserdem Polizisten, sechs Feuerwehrleute, ein Arzt und eine Krankenschwester beteiligt.