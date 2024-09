Mann bekommt 50 Millionen Dollar – für fast zehn Jahre Knast

Ein Bundesgericht in Chicago hat Marcel Brown 50 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen, nachdem er fast zehn Jahre unschuldig im Gefängnis sass. Polizisten hatten sein Geständnis erzwungen und Beweismittel gefälscht.

Mega-Entschädigung in den USA

Kurz zusammengefasst Marcel Brown erhält 50 Millionen Dollar Entschädigung

Polizisten erzwangen ein Geständnis und fälschten Beweismittel

Brown war 10 Jahre unschuldig im Gefängnis

Ein US-Bürger, der fast zehn Jahre unschuldig wegen Mordes im Gefängnis gesessen hat, erhält dafür 50 Millionen Dollar (rund 42 Millionen Franken) Entschädigung. Ein Bundesgericht in Chicago sprach Marcel Brown (34) damit die bisher grösste Entschädigung für einen unschuldig verurteilten Einzelkläger in der US-Geschichte zu, wie die Anwaltskanzlei Loevy & Loevy am Dienstag mitteilte.

Brown war zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht hatte ihn schuldig gesprochen, als Komplize an der Ermordung eines 19-Jährigen im Jahr 2008 beteiligt gewesen zu sein. Im Jahr 2018 wurden die Vorwürfe gegen ihn jedoch fallengelassen und Brown aus der Haft entlassen. Seine Verteidiger hatten nachweisen können, dass die Behörden mit illegalen Mitteln ein Geständnis aus ihm herausgepresst hatten.

Geständnis erzwungen und Beweismittel gefälscht

Laut der Anwaltskanzlei hatten Polizisten Brown 30 Stunden lang in einen Verhörraum gesperrt und pausenlos vernommen. Sie hätten ihm dabei nichts zu essen gegeben, ihn unter Schlafentzug gesetzt und ihm trotz wiederholter Bitten nicht erlaubt, einen Anwalt anzurufen.

Für seine Zeit im Knast bekommt Marcel Brown eine Multimillionen-Entschädigung. Foto: Center on Wrongful Convictions

Nach zweiwöchigem Prozess kamen die Geschworenen nun einstimmig zu dem Schluss, dass die Polizisten Browns Geständnis erzwungen und Beweismittel gefälscht hätten. Sie sprachen ihm zehn Millionen Dollar Entschädigung für die Zeit zwischen seiner Festnahme und Verurteilung zu und weitere 40 Millionen Dollar für die Zeit, die er anschliessend in Haft verbrachte.