Er missbrauchte sie sexuell und verkaufte sie an andere Männer Elf Jahre Gefängnis – weil Opfer (17) ihren Peiniger tötete

Als Minderjährige geriet Chrystul Kizer aus dem US-Bundesstaat Wisconsin in die Fänge eines doppelt so alten Mannes. Für den Mord an ihm muss sie jahrelang hinter Gitter.