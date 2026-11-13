Eine weltweite IT-Störung bei Microsoft sorgt für massive Probleme: Outlook, Teams und weitere Dienste sind betroffen. Selbst Geheimdienste und Banken kämpfen mit Ausfällen. Microsoft arbeitet an einer Lösung – doch Experten rechnen mit Problemen bis ins Wochenende.

Darum gehts Microsoft 365 ist weiter gestört, besonders Outlook, aber auch Teams und Copilot sind betroffen

Laut Downdetector betraf die Störung Microsoft-Dienste in 74 Ländern und Regionen weltweit

Microsoft nennt hohe Auslastung als Ursache und sucht weiter Lösungen zur Kapazitätserhöhung

Eine weltweite IT-Störung bei Microsoft legt zahlreiche Dienste des US-Technologiekonzerns lahm. Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben Probleme mit Outlook, Teams und weiteren Anwendungen. Betroffen sind nicht nur Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch Regierungsstellen, Geheimdienste und Finanzinstitute. Microsoft arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Experten rechnen allerdings damit, dass die Einschränkungen noch Stunden, möglicherweise sogar bis ins Wochenende, andauern könnten.

Was ist passiert?

Eine massive Störung bei Microsoft 365 beeinträchtigt weltweit zahlreiche Dienste des Konzerns. Besonders stark betroffen ist der E-Mail-Dienst Outlook. Zehntausende Nutzer haben Schwierigkeiten, auf ihre Postfächer zuzugreifen oder Nachrichten zu versenden.

Auch beim Kommunikationstool Teams und beim KI-Assistenten Copilot registriert die Störungsplattform Downdetector Tausende Fehlermeldungen. Die Probleme breiten sich innert rund einer Stunde auf mindestens 74 Länder und Regionen aus.

Das Ausmass der Störung ist zeitweise enorm: Gegen 19 Uhr Schweizer Zeit verzeichnet Downdetector knapp 130'000 Meldungen zu Problemen mit Outlook. Gegen Mitternacht sind es immer noch rund 37'000.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer ist von der Störung betroffen?

Die Ausfälle beschränken sich längst nicht auf Privatpersonen und Unternehmen. Auch sensible Regierungsbereiche sind betroffen. In Australien melden der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktiviert daraufhin ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der betroffenen Systeme sicherzustellen.

Auch das US-Repräsentantenhaus berichtet von Einschränkungen für seine Nutzer. In Japan ist zudem die Infrastruktur des staatlichen Informationssystems beeinträchtigt. Dies bestätigt der stellvertretende Kabinettschef Masanao Ozaki.

Finanzbranche muss auf Fax ausweichen

Die weltweiten IT-Probleme haben auch Folgen für die Finanzbranche. In Taiwan sind unter anderem Fondsverwaltungen, Wertpapierhäuser und Versicherungen von Einschränkungen betroffen. Laut Insidern muss mindestens eine Anleihen-Rückkauf-Transaktion annulliert werden. Ein anderes Finanzinstitut greift zu einer ungewöhnlichen Lösung: Um Wertpapiergeschäfte zu bestätigen, kommt kurzerhand das Faxgerät zum Einsatz.

Auch in Europa machen sich die Auswirkungen bemerkbar. Der Börsenbetreiber Euronext kämpft mit E-Mail-Problemen in seinen Teams für Börsennotierungen. Der britische Versicherungskonzern Aviva aktiviert Notfallpläne für Investorenkonferenzen.

Was ist die Ursache der Microsoft-Störung?

Microsoft erklärte zunächst, dass Teile der eigenen Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt waren. Dies habe wahrscheinlich zu den Verbindungsproblemen geführt.

Am Freitagnachmittag hiess es dann in einem Post des Unternehmens auf X: «Der Vorfall wurde durch ein Problem während eines früheren Netzwerkkapazitäts-Upgrades ausgelöst, das nach einer kürzlichen Netzwerkänderung zutage getreten ist. Wir haben das zugrunde liegende Problem behoben und setzen die Wiederherstellung des Dienstes für die verbleibenden Kunden und Regionen fort.»

Bedeutet konkret: Ein alter Fehler beim Ausbau der Microsoft-Netzwerkkapazität ist erst durch eine spätere Netzwerkänderung aufgetaucht – und hat weltweit Millionen Nutzer von Outlook, Teams und anderen 365-Diensten abgeschnitten. Microsoft betonte weiter: Es sei kein Cyberangriff, sondern ein internes technisches Problem gewesen. Die Ursache sei inzwischen behoben, die vollständige Wiederherstellung laufe aber noch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was unternimmt Microsoft gegen die Störung?

Der Konzern versucht, den Datenverkehr der Nutzer von den betroffenen Servern umzuleiten. Zwischenzeitlich meldete Microsoft eine «begrenzte Verbesserung». Die bisherigen Massnahmen zeigen allerdings nicht die erhoffte Wirkung. Deshalb arbeitet das Unternehmen an alternativen Lösungen, um die Kapazitäten angesichts der anhaltenden Probleme bei der Steuerung des Datenverkehrs zu erhöhen.

Am Freitagmorgen gab es bereits Anzeichen für eine Entspannung der Lage. Microsoft kommt bei der Stabilisierung seiner Dienste Stück für Stück voran, teilt der Softwarekonzern auf X mit. «Dank unserer jüngsten Massnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität», erklärt das Unternehmen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Massnahmen werden nun auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Für Anwender stellt Microsoft zudem ein ausführlicheres Update in Aussicht.

Wie lange dauert die Störung noch?

Wann sämtliche Microsoft-Dienste wieder uneingeschränkt funktionieren, ist weiterhin unklar. IT-Experten rechnen damit, dass die Probleme noch mehrere Stunden andauern könnten. Einzelne Fachleute halten sogar Beeinträchtigungen bis ins Wochenende für möglich.

Gegenüber «ZDF heute» sagt der IT-Sicherheitsexperte Dennis Kenji-Kipker, es handle sich um eine flächendeckende Grossstörung. «Wir werden auf jeden Fall noch einige Stunden heute damit leben müssen, dass grundlegende Kommunikations-Tools nicht funktionieren», erklärt er. Seiner Einschätzung nach sind «zig Millionen Menschen» betroffen.

Ausfall könnte bis zu 48 Stunden dauern

Auch der britische Tech-Journalist Chris Stokel-Walker rechnet mit länger anhaltenden Problemen. Im Gespräch mit «Sky News» sagt er, dass die Auswirkungen möglicherweise noch bis ins Wochenende spürbar sein könnten. Die Vorgänge bei Microsoft seien äusserst komplex.

Ein mögliches Indiz für eine längere Störung sieht Stokel-Walker in einer technischen Anpassung bei Microsoft: Der Konzern hat das Zeitlimit für erneute Sendeversuche bei nicht zugestellten E-Mails auf 48 Stunden erhöht.