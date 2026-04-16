Schweizer Manager (†60) in Panama erschossen

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Mehrere Nachrichtenportale berichten am Donnerstag, dass ein Schweizer Ökonom und Jurist, getötet wurde. Der 60-Jährige Diego R.* wurde in Panama-Stadt erschossen, schreibt das Nachrichtenportal «Critica» unter Berufung auf andere Portale.

Zwei Fahrzeuge folgten den Berichten zufolge dem Manager, als er in seinem SUV unterwegs war. Schliesslich eröffneten sie das Feuer, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Strommast prallte. Unbestätigten Berichten zufolge soll er mindestens fünf Schussverletzungen erlitten haben. Am Tatort fanden die Ermittler laut «Critica» mehr als 15 Patronenhülsen.

Der Manager war Geschäftsführer des Brokerhauses Firmus Financial Inc. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen bei Niederlassungen von Schweizer Finanzinstituten auf den Bahamas Inne. R. arbeitete seit mehr als drei Jahrzehnten in der Finanzbranche. Laut Bericht lebte er seit elf Jahren in Panama.

* Name geändert