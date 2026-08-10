Bei einem massiven Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk wurden am Montagmorgen mehrere Menschen getötet. Eine Ölraffinerie, weit hinter der ukrainischen Front, wurde offenbar schwer beschädigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drohnenangriff auf Nischnekamsk tötet mehrere Menschen, viele verletzt

Ölraffinerie und zivile Einrichtungen massiv beschädigt

12 Tote, 39 Verletzte

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk am Montagmorgen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Personen wurden laut Medienberichten verletzt.

«Sowohl industrielle als auch zivile Einrichtungen sind von den Angriffen betroffen. Leider gibt es Todesopfer», teilte der Gemeindepräsident Radmir Beljajew (39) auf Telegram mit. Er schrieb von einem «massiven Luftangriff», der andauere. Die Lage werde ständig überwacht.

Ölraffinerie getroffen

Die Behörden erklärten am Vormittag, dass zwölf Menschen getötet und 39 weitere verletzt wurden. Der Telegram-Kanal «Shot» hatte zunächst vermeldet, dass zehn Menschen ums Leben gekommen seien und 15 weitere verletzt wurden.

Videos in den sozialen Medien zeigten Drohnen, die über der Stadt flogen, und eine grosse Rauchwolke über einer Ölraffinerie. Die Ölraffinerie befindet sich rund 1000 Kilometer hinter der Front in der Ukraine. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zum Drohnenangriff.