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Ölraffinerie in Nischnekamsk in Russland steht in Flammen
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Erneuter Drohnenangriff:Ölraffinerie in Nischnekamsk in Russland steht in Flammen

«Massiver Luftangriff»
12 Tote bei Drohnen-Attacke auf russische Grossstadt

Bei einem massiven Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk wurden am Montagmorgen mehrere Menschen getötet. Eine Ölraffinerie, weit hinter der ukrainischen Front, wurde offenbar schwer beschädigt.
Publiziert: 10.08.2026 um 08:57 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 10:07 Uhr
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Über der Ölraffinerie bei Nischnekamsk steigt Rauch auf.
Foto: X @bayraktar_1love

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drohnenangriff auf Nischnekamsk tötet mehrere Menschen, viele verletzt
  • Ölraffinerie und zivile Einrichtungen massiv beschädigt
  • 12 Tote, 39 Verletzte
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Marian NadlerRedaktor News

Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk am Montagmorgen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Personen wurden laut Medienberichten verletzt.

«Sowohl industrielle als auch zivile Einrichtungen sind von den Angriffen betroffen. Leider gibt es Todesopfer», teilte der Gemeindepräsident Radmir Beljajew (39) auf Telegram mit. Er schrieb von einem «massiven Luftangriff», der andauere. Die Lage werde ständig überwacht.

Ölraffinerie getroffen

Die Behörden erklärten am Vormittag, dass zwölf Menschen getötet und 39 weitere verletzt wurden. Der Telegram-Kanal «Shot» hatte zunächst vermeldet, dass zehn Menschen ums Leben gekommen seien und 15 weitere verletzt wurden.

Videos in den sozialen Medien zeigten Drohnen, die über der Stadt flogen, und eine grosse Rauchwolke über einer Ölraffinerie. Die Ölraffinerie befindet sich rund 1000 Kilometer hinter der Front in der Ukraine. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zum Drohnenangriff.

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