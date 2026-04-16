Russland hat in der Nacht auf Donnerstag die Ukraine massiv mit Drohnen angegriffen. Mindestens 14 Menschen starben. Bilder aus mehreren Städten zeigen grosse Zerstörung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland greift Ukraine mit Drohnen an, 14 Tote in drei Städten

Ein 12-jähriger Bub starb bei Angriffen in Kiew

Seit Kriegsbeginn vor 4 Jahren fast täglich Drohnenangriffe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Mindestens 14 Tote und grosse Zerstörung: In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Ukraine mit massiven Drohnenangriffen überzogen. In drei verschiedenen Städten gab es Tote. Bei einem Angriff auf die Hafenstadt Odessa starben sieben Menschen.

Bei Einschlägen in der Hauptstadt Kiew kamen nach Angaben des staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine mindestens vier Menschen ums Leben – darunter ein 12-jähriger Bub. In der zentral gelegenen Stadt Dnipro starben laut Oleksandr Ganzha, dem Leiter der Regionalverwaltung, zwei weitere Menschen.

Angriffe nach Feuerpause gehen weiter

Ganzha hatte zuvor mitgeteilt, dass bei dem Anschlag zehn Menschen verletzt worden seien, darunter eine 40-jährige Frau, die «in kritischem Zustand» ins Spital gebracht worden sei.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor vier Jahren kam es praktisch jede Nacht zu Drohnenangriffen. Vergangenes Wochenende beschlossen Russland und die Ukraine eine zweitägige Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage – am Sonntagabend um 23 Uhr Schweizer Zeit lief diese Frist aus.