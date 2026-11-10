86 Fahrzeuge krachen auf Autobahn ineinander – elf Tote

Nach einer Bus-Lastwagen-Kollision im dichten Nebel kam es auf Bulgariens Trakia-Autobahn zu zwei Massenkarambolagen mit 86 Fahrzeugen. Mindestens elf Menschen starben, die Regierung plant einen Trauertag.

Darum gehts Bei dichtem Nebel waren auf der A1 bei Jambol 86 Fahrzeuge in zwei Karambolagen verwickelt

Mindestens elf Menschen starben, 51 wurden in Spitälern behandelt, 13 davon schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge begann die Serie mit der Kollision eines Busses und eines Lastwagens

Daniel Macher Redaktor News

Plötzlich verschwindet die Strasse im dichten Nebel, dann kommt es zur Katastrophe: Auf einer Autobahn in Bulgarien ereignen sich am Dienstagmorgen zwei schwere Massenkarambolagen. Insgesamt 86 Fahrzeuge sind in die Unfälle verwickelt. Mindestens elf Menschen kommen ums Leben, Dutzende werden verletzt.

Das Unglück ereignet sich auf der Trakia-Autobahn (A1) nahe der Stadt Jambol. Laut dem bulgarischen Innenministerium sind 63 Fahrzeuge auf der Strecke Richtung Burgas und weitere 23 auf der Gegenfahrbahn betroffen. Dichter Nebel könnte die Ursache sein. Zeitweise soll die Sichtweite nur noch rund zehn Meter betragen haben.

Einige Fahrzeuge überschlugen sich

Wie dramatisch die Szenen waren, zeigen die Berichte von Überlebenden. «Alle Fenster waren zerbrochen, Glas regnete herab und wir lagen übereinander», schildert eine Betroffene laut dem deutschen Sender RTL. Einige Menschen seien verletzt gewesen, andere hätten in den zerstörten Fahrzeugen festgesteckt.

Ausgelöst wurde die Unfallserie nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision eines Busses mit einem Lastwagen. In der Folge krachten zahlreiche weitere Fahrzeuge ineinander. Einige überschlugen sich, andere gingen in Flammen auf.

Regierung will Trauertag ausrufen

Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. Nach Angaben der Behörden wurden 51 Menschen in Spitälern behandelt, 13 davon schwer verletzt. Die Zahl der Todesopfer wurde zunächst unterschiedlich angegeben, später bestätigte das Gesundheitsministerium mindestens elf Tote.

Die bulgarische Regierung will einen nationalen Trauertag ausrufen. Regierungschef Rumen Radew bezeichnete das Unglück als «schwarzen Tag» für das Land. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.