Bluttat in Pennsylvania: Ein 45-jähriger Mann erschoss am Freitag neun Menschen, darunter seine schwangere Tochter und zwei Enkelkinder, bevor er sich das Leben nahm. Die Polizei vermutet eine psychische Erkrankung.

Darum gehts Ein 45-Jähriger tötete in Erie, USA, neun Menschen und sich selbst

Unter den Opfern: seine schwangere Tochter und zwei Enkelkinder

Ein Spendenaufruf brachte bisher über 34'000 Dollar ein

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kleinstadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania steht unter Schock. Am Freitag erschoss ein 45-jähriger Mann neun Menschen – darunter zwei seiner Enkelkinder und seine hochschwangere Tochter, wie die «New York Post» berichtet. Nach Angaben der Behörden beendete der Mann das Blutbad, indem er sich selbst das Leben nahm. Die Mordwaffe wurde neben ihm gefunden

Zu den Opfern zählte Angelina S.*, die Tochter des Täters, die nur wenige Tage vor der Geburt ihres dritten Kindes stand. Auch ihre beiden anderen Kinder, der fünfjährige Isiah und die knapp 2 Jahre alte Amari’anna, wurden getötet. Insgesamt fielen dem Amoklauf acht Familienmitglieder sowie eine Freundin von Angelina zum Opfer. Bei einem Spendenaufruf für die Bestattungskosten für Angelina und ihre Kinder wurden bereits über 34'000 Dollar (rund 28'200 Franken) gesammelt.

«Die schlimmste Szene, die ich je erlebt habe»

Zwei Frauen, 37 und 51 Jahre alt, die zur Hilfe eilten, wurden vor dem Haus erschossen, bevor der Täter zurückkehrte und sich selbst richtete. Die Polizei fand die Leichen der beiden Frauen draussen, während die übrigen Opfer im Haus gefunden wurden. «Es war die schlimmste Szene, die ich je erlebt habe», sagte Erie-Polizeichef Rick Lorah im Rahmen einer Pressekonferenz.

Nachbarn und Angehörige trauerten am Samstagabend bei einer Mahnwache vor dem Tatort. «Wie erklärt man seinen Kindern, dass ihre Familie vom Grossvater ermordet wurde?», fragte ein Familienmitglied. Die Polizei untersucht derzeit die Hintergründe der Tat, wobei psychische Probleme eine Rolle gespielt haben könnten, so die Behörden.

*Name bekannt