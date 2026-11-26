Ein Lottogewinn von einer Million Dollar sollte sein Leben verändern. Doch nur wenige Tage nach dem Glückstreffer wurde Ariel Velasquez-Morales von der US-Einwanderungsbehörde ICE verhaftet. Ihm droht nun die Ausschaffung.

Darum gehts Der Salvadorianer Ariel Velasquez-Morales gewann in Massachusetts per Rubbellos eine Million Dollar

Die US-Einwanderungsbehörde ICE nahm ihn wenige Tage nach dem Lottogewinn in East Boston fest

Ein Richter ordnete 2014 seine Ausschaffung an, ob er den Gewinn behalten darf, bleibt unklar

Daniel Macher Redaktor News

Er hatte gerade erst das grosse Los gezogen: Mit einem Rubbellos im Wert von zehn Dollar gewann Ariel Velasquez-Morales in Massachusetts eine Million Dollar. Doch statt sein neues Vermögen zu geniessen, sitzt der Mann aus El Salvador nun in Haft.

Am Dienstag nahmen Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE den Lottogewinner in East Boston fest – ausgerechnet in jenem Viertel, in dem er sein Gewinnlos gekauft hatte. Velasquez-Morales hatte sich für die Barauszahlung entschieden und erhielt 650'000 Dollar vor Steuern – ungefähr 542’129 Schweizer Franken.

Seit 2014 zur Ausschaffung ausgeschrieben

Der Grund für die Festnahme: Velasquez-Morales war 2013 illegal über die Grenze in Texas in die USA eingereist. Damals stellten ihm Grenzbeamte eine Vorladung vor einem Einwanderungsgericht aus und liessen ihn mit Informationen zu kostenlosen Rechtsberatungsstellen wieder frei. Ein Richter ordnete 2014 seine Ausschaffung an. Dennoch blieb der Salvadorianer im Land.

Nun soll er in ICE-Gewahrsam bleiben, bis seine Ausschaffung vollzogen wird. Ob er sein Lottogeld behalten darf, ist derzeit unklar. Auch ist nicht bekannt, ob der Gewinn die Behörden auf ihn aufmerksam machte. ICE wollte sich dazu nicht äussern, wie CNN berichtet. Die Behörde kommentierte die Festnahme mit einem Seitenhieb: «Sieht so aus, als hätte ihn sein Glück verlassen», sagte ICE-Sprecher Micah Bock.