Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Niederlande: Maskierte greifen deutsche Nato-Soldaten in Brunssum an
- Soldat leicht verletzt, Angreifer riefen wohl Parolen gegen die Nato
- 2026-05-12: Ermittlungen durch niederländische Militärpolizei laufen
Janine EnderliRedaktorin News
Beunruhigender Vorfall in den Niederlanden: Zwei deutsche Soldaten des Nato-Kommandos in Brunssum wurden von Maskierten angegriffen, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten.
Die Angreifer attackierten sie sowohl verbal als auch körperlich, wie ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums der Deutschen Presseagentur bestätigte. Einer der Soldaten erlitt demnach leichte Verletzungen – ist aber ausser Gefahr.
Der Vorfall wird als «sicherheitsrelevant» eingestuft. Die Hintergründe sind noch unklar, doch laut ersten Informationen sollen die Täter maskiert gewesen sein. Zusätzlich sollen sie Anti-Nato-Slogans gerufen haben. Die niederländische Militärpolizei ermittelt nun.