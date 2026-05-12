In den Niederlanden wurden zwei deutsche Nato-Soldaten angegriffen. Die Täter riefen offenbar Anti-Nato-Parolen. Beide Soldaten erlitten leichte Verletzungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Niederlande: Maskierte greifen deutsche Nato-Soldaten in Brunssum an

Soldat leicht verletzt, Angreifer riefen wohl Parolen gegen die Nato

2026-05-12: Ermittlungen durch niederländische Militärpolizei laufen

Janine Enderli Redaktorin News

Beunruhigender Vorfall in den Niederlanden: Zwei deutsche Soldaten des Nato-Kommandos in Brunssum wurden von Maskierten angegriffen, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Die Angreifer attackierten sie sowohl verbal als auch körperlich, wie ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums der Deutschen Presseagentur bestätigte. Einer der Soldaten erlitt demnach leichte Verletzungen – ist aber ausser Gefahr.

Der Vorfall wird als «sicherheitsrelevant» eingestuft. Die Hintergründe sind noch unklar, doch laut ersten Informationen sollen die Täter maskiert gewesen sein. Zusätzlich sollen sie Anti-Nato-Slogans gerufen haben. Die niederländische Militärpolizei ermittelt nun.