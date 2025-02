1/7 Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 15 Uhr Ortszeit. Foto: keystone-sda.ch

Georg Nopper Redaktor News

Auf der Landebahn des Flughafens in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona ist es am Montag zu einem verhängnisvollen Unfall gekommen. Ein Privatjet des Typs Learjet 35A kam nach der Landung von der Rollbahn ab, wie die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) in einer Erklärung mitteilt.

In der Folge krachte das Flugzeug in eine parkierte Gulfstream 200. Berichten zufolge befanden sich vier Personen im Learjet. Im anderen Flugzeug befand sich eine Person. Bei der Kollision kam ein Mensch ums Leben. Vier weitere wurden verletzt.

«In Gedanken bei allen Beteiligten»

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 15 Uhr Ortszeit, als der Learjet aus Arizona einflog. Die Maschine ist auf die Firma Chromed von Heavy-Metal-Sänger Vince Neil (64) von der Gruppe Mötley Crüe registriert, wie die «New York Post» berichtet.

Der Rockstar befand sich zum Zeitpunkt der Kollision nicht im Jet, wie sein Anwalt gegenüber örtlichen Medien erklärt. Ihren Informationen zufolge befanden sich zwei Piloten sowie zwei Passagiere an Bord. Neil sei «in Gedanken bei allen Beteiligten und dankt allen Ersthelfern», so der Anwalt.

Ohne Fahrwerk auf dem Rollfeld

Bilder von der Landebahn zeigen den Jet ohne Fahrwerk auf dem Rollfeld. Daneben stehen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, während sich Einsatzkräfte um den Rettungseinsatz kümmern.

Der Zwischenfall ist der letzte von mehreren Flugzeugunfällen in den USA in den letzten Wochen – mehrere davon mit Todesfolgen. Am 29. Januar kamen 67 Menschen ums Leben, als ein Helikopter der US-Armee und ein Jet der American Airlines in der Hauptstadt Washington in der Luft kollidierten. Zwei Tage später stürzte ein Jet mit sechs Personen an Bord auf eine Strasse in Philadelphia und explodierte. Alle sechs Menschen an Bord und eine Person am Boden wurden getötet. Vergangene Woche verschwand ein Kleinflugzeug in Alaska vom Radar. Später wurden alle zehn Menschen an Bord tot geborgen.