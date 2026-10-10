Mann im Gehege von Tiger totgebissen

Im Yorkshire Wildlife Park in Grossbritannien ist am Samstag ein Mann in einem Tigergehege angegriffen worden und laut «Daily Mail» noch vor Ort gestorben. Warum er ins Gehege sprang, ist unklar.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Drama im britischen Yorkshire Wildlife Park: Ein Tiger hat am Samstag vor zahlreichen Besuchern einen Mann totgebissen.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der Mann im Gehege sitzt, während ihn das Raubtier mehrfach in den Rücken beisst. Der Mann ruft noch «Stopp» und breitet seine Arme aus, doch der Tiger lässt nicht von ihm ab.

Warum war er im Gehege?

Angestellte und Rettungskräfte versuchten zuerst vergeblich, den Tiger zu vertreiben. Laut der Zeitung «Daily Mail» starb der Mann noch vor Ort an seinen Verletzungen. Warum er ins Raubtiergehege sprang, ist unklar.

«Der Tiger blieb nach dem Vorfall im Gehege, und es besteht keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit», teilte die Polizei von South Yorkshire mit.