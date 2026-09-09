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Täter sprang aus Fenster
Mann in Airbnb nahe Montpellier tot aufgefunden

In einem Airbnb in Montpellier wurde am Mittwoch ein Mann tot aufgefunden. Der Täter sprang nach der Tat aus einem Fenster aus dem ersten Stock und ergriff die Flucht.
Publiziert: 15:48 Uhr
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Aktualisiert: vor 44 Minuten
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An dieser Strasse kam es zur Bluttat.
Foto: Screenshot Google Maps
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Natalie Zumkeller und Sandra Marschner

Horror-Tat nahe der südfranzösischen Stadt Montpellier: In einem Airbnb wurde ein toter Mann aufgefunden, wie actu.fr berichtet. Zuvor war von zwei Todesopfern berichtet worden.

Der schreckliche Fund ereignete sich gegen 13.45 Uhr am Mittwochnachmittag. Ob es sich bei dem Verstorbenen um einen Touristen oder den Inhaber des Apartments handelt, ist bisher unklar. Der Bürgermeister des Ortes, Christian Jeanjean, erklärte später: «Es handelt sich nicht um einen Terrorakt; offenbar um einen Racheakt zwischen zwei Bekannten.»

Der Täter soll nach der Tat aus einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes gesprungen und auf einem Autodach gelandet sein. Derzeit sucht ein Grossaufgebot an Einsatzkräften mit Helikoptern nach dem Mann. Augenzeugen berichten, dass der flüchtige Mann verletzt sei und blute.

+++ Update folgt +++

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