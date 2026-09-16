Bei einer Wanderung soll sich eine 62-jährige Frau verirrt haben. Ihr Mann setzte den Notruf ab. Die Suche verläuft seit drei Tagen erfolglos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 62-Jährige am Sighignola vermisst, Suche seit Sonntagmorgen erfolglos

Handy im Rucksack des Mannes erschwert Ortung der Frau

Einsatzkräfte mit Hundestaffeln und Carabinieri durchsuchen Gebiet an der Grenze

Angela Rosser Journalistin News

Zusammen mit ihrem Mann bestieg eine 62-jährige Frau die Hänge des Sighignola an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Kurz nach 9 Uhr am Sonntagmorgen setzte ihr Mann einen Notruf ab, dass er den Kontakt zu seiner Frau verloren habe.

Sie habe sich einige Meter in Richtung Bosco Meriggion verirrt, wie «Tio» schreibt. Seither suchen die Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung, der Feuerwehr und der Carabinieri nach der vermissten Spanierin, die in einer Provinz in Como lebt – bisher erfolglos.

Auch Hundestaffeln sind im Einsatz. Versuche, sie mittels Telefonsignalen zu orten, führten ins Leere. Grund dafür war, dass sich das Telefon der Frau noch im Rucksack ihres Mannes befand.



