Wie alt ist das Wrack, das ein Badegast vor Mallorca entdeckte? Archäologen vermuten, dass das Schiff aus der Zeit der muslimischen Herrschaft stammt. Seine genaue Geschichte ist noch offen.

Darum gehts Ein Badegast entdeckte im vergangenen Sommer in der Bucht von Palma ein altes Schiffswrack

Das Wrack stammt wohl aus der Zeit der islamischen Herrschaft auf Mallorca von 903 bis 1229

In einem Wrack im Zürichsee liegen rund 35 Kilogramm Silber, dessen Gewinnung zu teuer wäre

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Badegast machte vor Mallorca einen aussergewöhnlichen Fund: In der Bucht von Palma stiess er auf die Überreste eines jahrhundertealten Schiffswracks. Wie die lokale Zeitung «Diario de Mallorca» berichtet, entdeckte der Mann das Wrack bereits im Sommer und informierte die Behörden.

Die Behörden halten den genauen Fundort geheim, damit Schatzsucher oder Souvenirjäger die historische Stelle nicht beschädigen. Archäologen bargen inzwischen erste Gegenstände, darunter Keramikreste und Hirschgeweihe, die damals wohl als Werkzeuge dienten. Danach deckten die Experten das Wrack zum Schutz wieder ab. Sie vermuten, dass das Schiff aus der Zeit der islamischen Herrschaft auf Mallorca (903–1229) stammt. Wie alt es genau ist und welche Geschichte dahintersteckt, bleibt vorerst offen.

35 Kilogramm Silber im Zürichsee

Dass unter Wasser immer wieder Schätze schlummern, zeigen auch weitere Wrack-Funde – einer davon liegt direkt vor unserer Haustür.

Im Zürichsee zwischen Richterswil ZH und Bäch SZ stiessen Taucher auf ein rund 100 Jahre altes Ledischiff. Die Geschichte begann 2005: Damals verlor ein Berufsfischer seinen Anker, weil sich dieser auf dem Seegrund in dem alten Holzschiff verfangen hatte. Erst Jahre später fanden Taucher das Wrack wieder. Bei der Untersuchung der Ladung folgte die Überraschung: Was zuerst wie gewöhnlicher Bauschutt aussah, entpuppte sich als Hochofenschlacke. Darin stecken hochgerechnet rund 35 Kilogramm Silber im Wert von etwa 23'000 Franken. Der Schatz bleibt allerdings unten: Die Gewinnung des Edelmetalls wäre zu teuer.

Champagner für den König oder den Zaren?

Einen besonders edlen Fund machten polnische Taucher vor der schwedischen Küste. In der Ostsee entdeckten sie ein Schiffswrack aus dem 19. Jahrhundert mit einer kostbaren Fracht: Rund 100 Flaschen Champagner, Mineralwasser in Tonflaschen und Porzellan lagen im Innern. Die Ladung war vermutlich für den schwedischen Königshof oder den russischen Zaren bestimmt. Das Wrack lag rund 170 Jahre auf dem Meeresgrund. Für Sammler könnten die historischen Flaschen heute ein Vermögen wert sein.

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Goldschatz statt Spielgeld

Hobbytaucher hielten es erst für wertloses Spielgeld – doch 2015 zogen sie vor der Küste Israels rund 2000 jahrhundertealte Goldmünzen aus dem Meer. Der Schatz stammt aus der Zeit der Fatimiden und zählt zu den bedeutendsten Goldfunden im gesamten Mittelmeerraum.

Geheimnisvolles Wrack im Bodensee

1951 entdeckt ein Taucher im Bodensee das Wrack des 1864 gesunkenen Dampfschiffs Jura. Doch statt die Sensation sofort zu melden, schwieg er fast sechs Jahre lang. Das Schiff war nach einer Kollision mit einem anderen Dampfer untergegangen und liegt bis heute auf dem Grund des Bodensees. Es gilt als eines der bekanntesten historischen Schiffswracks der Region.