Eine junge Frau wurde in Mailand von zwei Männern angegriffen und auf der Strasse vergewaltigt. Die deutsche Studentin wurde auf dem Heimweg überfallen.

Darum gehts Eine 21-jährige deutsche Erasmus-Studentin wurde in Mailand auf der Strasse mutmasslich vergewaltigt

Sie war gegen 5 Uhr auf dem Rückweg von einem Club, als sie beim Trotter-Park angegriffen wurde

Die Studentin kam ins Spital; Ermittler prüfen zwei Männer nordafrikanischer Herkunft als Täter

Janine Enderli Redaktorin News

Schock in den frühen Morgenstunden: Eine 21-jährige Erasmus-Studentin aus Deutschland ist in Mailand Opfer eines mutmasslichen Sexualverbrechens geworden.

Nach Angaben italienischer Medien ermittelt die Polizei wegen einer mutmasslichen Vergewaltigung. Der Vorfall soll sich in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober im Mailänder Stadtteil Nolo ereignet haben.

Studentin im Spital

Den ersten Erkenntnissen zufolge wandte sich die junge Frau gegen 5 Uhr morgens nahe dem Trotter-Park an zwei italienische Touristen und bat auf Englisch um Hilfe. Gegenüber den Passanten schilderte sie, was ihr passiert war. «Sie haben mich von hinten angegriffen und festgehalten», schilderte sie. Schliesslich sei sie vergewaltigt worden. Die Touristen verständigten umgehend die Einsatzkräfte.

Die Polizei und der Rettungsdienst versorgten die 21-Jährige vor Ort, bevor sie ins Spital gebracht wurde.

Den Schilderungen zufolge befand sich die Studentin auf dem Rückweg von einem Clubbesuch zu ihrer Unterkunft, als sie überfallen wurde. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach es sich bei den mutmasslichen Tätern um zwei Männer nordafrikanischer Herkunft handeln könnte.