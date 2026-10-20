Eine spektakuläre Aussicht, eine gläserne Plattform und der freie Blick Hunderte Meter in die Tiefe: Der Mahanakhon SkyWalk in Bangkok ist nichts für schwache Nerven. Der Aussichtspunkt fordert selbst Menschen mit nur leichter Höhenangst heraus.

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Wer nach Bangkok reist, denkt an dampfende Garküchen, exotische Aromen und tropische Temperaturen. Doch Thailands Hauptstadt hat noch eine andere Seite: Zwischen Tempeln, Märkten und belebten Strassen ragen futuristische Wolkenkratzer in den Himmel. Einer der spektakulärsten Aussichtspunkte der Stadt befindet sich auf dem 314 Meter hohen King Power Mahanakhon.

Der Mahanakhon SkyWalk verspricht einen Rundumblick über die Metropole. Die grösste Herausforderung wartet allerdings nicht beim Blick auf die Skyline, sondern direkt unter den Füssen: Auf einer gläsernen Plattform können Besucherinnen und Besucher rund 310 Meter über dem Boden in die Tiefe schauen.

Mit dem Lift in weniger als einer Minute nach oben

Schon die Fahrt in die Höhe ist ein Erlebnis. Eine der schnellsten Aufzüge Thailands bringt Gäste in weniger als einer Minute ins 74. Stockwerk. Oben angekommen, liegt Bangkok unter dir: moderne Geschäftsviertel, Tempelanlagen und der Fluss Chao Phraya, der sich durch die Stadt schlängelt.

Die Aussicht ist beeindruckend. Doch die eigentliche Mutprobe wartet noch ein Stockwerk höher. Auf der Glasplattform wirken Autos winzig und Gebäude wie Spielzeugmodelle. Der Blick durch den transparenten Boden lässt erahnen, wie weit es bis zur Strasse hinuntergeht.

Bevor es auf die Glasfläche geht, müssen spezielle rutschfeste Überzieher über die Schuhe gezogen werden. Dann folgt der erste Schritt auf das durchsichtige Material. Selbst wer nur eine leichte Höhenangst hat, dürfte dabei einen kurzen Moment der Überwindung erleben.

Wenn aus Angst plötzlich Begeisterung wird

Die ersten Schritte auf dem Glasboden fallen vielen Besuchern schwer. Doch nicht bei allen bleibt es beim mulmigen Gefühl: Nach kurzer Zeit kann die Anspannung der Neugier weichen. Wer sich an die ungewohnte Perspektive gewöhnt, bewegt sich zunehmend sicherer über die Plattform und wagt den direkten Blick nach unten.

Manche Gäste posieren schliesslich sogar liegend auf der Glasfläche für Fotos. Was zunächst wie eine Mutprobe wirkt, wird so zum aussergewöhnlichen Erlebnis. Ob die Höhenangst damit dauerhaft verschwindet, ist eine andere Frage. Für den Moment kann es sich jedoch lohnen, den ersten Schritt zu wagen.

Bangkok aus einer ungewohnten Perspektive

Der Mahanakhon SkyWalk zeigt Bangkok aus einer Perspektive, die sich deutlich von einem Spaziergang durch die Strassen unterscheidet. Die Stadt wirkt von oben beinahe grenzenlos. Historische Tempel, moderne Hochhäuser und der mächtige Chao Phraya ergeben ein Panorama, das die Gegensätze der thailändischen Hauptstadt sichtbar macht.

Wer Bangkok besucht und keine ausgeprägte Höhenangst hat, findet hier eine besondere Aussicht. Für Menschen, die sich mit Höhe schwertun, kann der Glasboden zur echten Herausforderung werden. Sie müssen sich nicht zwingend auf die transparente Fläche wagen: Schon von der Aussichtsplattform lässt sich die Metropole eindrücklich überblicken.

Für die, die es noch extremer mögen: Der Mahanakhon I-Tilt

Hier neigen sich Mutige in 296 Metern Höhe um bis zu 65 Grad über die Kante des Wolkenkratzers. Ein Monitor zeigt während des Erlebnisses die Herzfrequenz an. Wer die Herausforderung meistert, erhält ein «Certificate of Courage» als Beweis für seinen Mut.

Die Attraktion in Bangkok zeigt: Manchmal ist auf Reisen nicht nur das Ziel ein Erlebnis, sondern auch die Überwindung der eigenen Grenzen vor Ort.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.