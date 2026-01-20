DE
FR
Abonnieren
Schweizer Familie muss aus Schneesturm gerettet werden
1:49
In der Nähe des Ätna:Schweizer Familie muss aus Schneesturm gerettet werden

Mädchen (4) beinahe unterkühlt
Schweizer Familie aus einem Schneesturm am Ätna gerettet

Ein Schweizer Familie wurden in den Familienferien in Sizilien von einem Schneesturm überrascht. Rettungskräfte mussten die Touristen aus ihrem eingeschneiten Auto befreien. Die Eltern und ihre Tochter hatten bereits Anzeichen von Unterkühung.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/4
Am Ätna in Sizilien liegt aktuell rund anderthalb Meter Schnee.
Foto: Funivina dell Etna

Darum gehts

  • Schweizer Familie gerät am Ätna in Schneesturm, wird Montagabend gerettet
  • Vierjährige Tochter zeigte Unterkühlung, Rettungskräfte mussten Auto zurücklassen
  • Ätna verzeichnet über 150 cm Neuschnee seit Sonntag durch Zyklon Harry
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Die Ferien in Sizilien wäre für eine dreiköpfige Familie aus der Schweiz beinahe in einer Tragödie geendet. Auf der Autofahrt zu einer Schutzhütte am Vulkan Ätna gerieten die Touristen am Montagabend in einen heftigen Schneesturm. Ihr Auto wurde eingeschneit – die Eltern und ihre Tochter waren gefangen.

Nachdem die Familie nicht ihr Hotel zurückkehrte, alarmierte der Besitzer um 19.30 Uhr die Rettungskräfte in der Stadt Nicolosio. Das berichtet die italienische Tageszeitung «Il Fatto Quotidiano». Die Rettungskräfte fanden die Familie mehrere Stunden später und konnten sie aus dem eiskalten Auto befreien.

Anzeichen von Unterkühlung

Die Strasse auf den Ätna war gut anderthalb Meter tief verschneit. Die Rettungskräfte waren gezwungen, ihr Auto zurückzulassen und die Familie zu Fuss zu erreichen. Alle drei Schweizer, inklusive der vierjährigen Tochter, zeigten bereits Anzeichen von Unterkühlung und waren in Panik, heisst es im Bericht der Tageszeitung weiter. 

Mehr Geschichten aus dem Schnee
Russische Halbinsel versinkt im Schnee
Mit Video
Notstand ausgerufen
Russische Halbinsel versinkt im Schnee
«Das aktuelle Wetter ist weder Fisch noch Fleisch»
«Weder Fisch noch Fleisch»
Im Mittelland ist es bitterkalt, in den Bergen grüsst der Frühling
Spuren im Schnee: Fischotter ist zurück im Kanton Solothurn
Erstmals seit 90 Jahren
Fischotter ist zurück im Kanton Solothurn
Eis von Schweizer Gletscher wird in der Antarktis sicher aufbewahrt
Klima
Forscher eröffnen Eisarchiv in der Antarktis

Die Schweizer Familie wurde mit trockener Kleidung und Decken ausgestattet und in ihr Hotel zurückgebracht. Die Rettungsaktion konnte um 23 Uhr beendet werden. 

Rekordschnee am Ätna

Der Zyklon Harry sorgt im Süden Italiens aktuell für Rekordmengen an Schnee. Laut dem Nachrichtenportal «Newsroom 24» handelt es sich um eine der heftigsten Winterwellen der letzten 20 Jahre. Am Ätna hat es seit dem Sonntag mehr als 150 Zentimeter Neuschnee gegeben. Das Thermometer hält sich konstant unter null Grad – sehr ungewöhnlich für Süditalien. Die Schneestürme haben mehrere Regionen am Vulkan von der Aussenwelt abgeschnitten. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen