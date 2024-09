Eine mysteriöse Website verbreitet haltlose Behauptungen, dass Kamala Harris in einen angeblichen Fahrerfluchtunfall verwickelt war, bei dem ein 13-jähriges Mädchen gelähmt wurde.

1/5 Eine dubiose Website behauptete, dass Kamala Harris einen schlimmen Unfall mit Fahrerflucht verursacht hat. Beweise gibt es allerdings keine.

Die Vorwürfe sind übel: Kamala Harris (59) soll im Jahr 2011 ein Mädchen (13) angefahren und schwer verletzt haben. Statt der 13-Jährigen zu helfen, ergriff die US-Präsidentschaftskandidatin die Flucht. Der Teenager soll durch den Unfall gelähmt worden sein. So behauptet es zumindest ein Artikel vom 2. September auf der Website KBSF-San Francisco News.

Klingt erstmal seriös. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Die Geschichte ist frei erfunden. Fake News!

Wie die BBC berichtet, wurde die Domain der Website vor wenigen Wochen, am 20. August 2024, registriert. Inzwischen wurde die Website samt Artikel gelöscht.

Echtes Unfallbild, falscher Kontext

Der Artikel enthielt ein Video-Interview mit einer Frau, die Alicia Brown (26) genannt wird. Es gibt jedoch keine Beweise für ihre Identität oder ob sie tatsächlich gelähmt ist. Im Video behauptet sie, im Juni 2011 von einem Auto angefahren worden zu sein, als sie mit ihrer Mutter in San Francisco die Strasse überquerte. Sie behauptet weiter, dass die Person, die sie angefahren hat, Kamala Harris war – wieder ohne Beweise.

Ein Bild aus der Geschichte, das auch im Video zu sehen ist, zeigt eine zerbrochene Windschutzscheibe. Eine Rückwärtssuche der BBC ergab, dass es ursprünglich 2018 in einer Nachricht über einen Unfall in Guam (Mikronesien) veröffentlicht wurde. Auch die im Video gezeigten Röntgenbilder stammen aus medizinischen Forschungsartikeln von 2010 und 2017.

Das beutetet: Die Bilder sind zwar echt. Es wurde keine künstliche Intelligenz benutzt. Doch sie stammen aus völlig anderen Zusammenhängen.

Werbung

Kamala Harris' Präsidentschaftskandidatur ist historisch

Es konnten auch keine Presseberichte von 2011 über einen angeblichen Fahrerfluchtunfall in San Francisco unter Beteiligung von Harris gefunden werden, die damals Generalstaatsanwältin von Kalifornien war. Die Geschichte und die Website weisen auffallende Ähnlichkeiten mit einem Netzwerk von gefälschten Nachrichtenwebsites auf, die sich als lokale US-Nachrichtenmedien ausgeben.

Mit den Fake News will man natürlich die Wahlen in den USA beeinflussen. Rund 244 Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger sind am 5. November zur Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl aufgerufen, um zwischen Donald Trump (78) und Kamala Harris zu entscheiden.

Kamala Harris' Präsidentschaftskandidatur ist historisch: Die US-Demokratin könnte die erste Frau und die erste Schwarze im höchsten Staatsamt in der Geschichte der Vereinigten Staaten werden. Zudem wäre sie bei einem Wahlsieg am 5. November das erste US-Staatsoberhaupt mit asiatischen Wurzeln.