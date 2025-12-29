Nordkorea hat am Sonntag zwei Langstrecken-Marschflugkörper erfolgreich getestet. Die Raketen trafen nach einer kurzen Flugzeit ihre Ziele im Gelben Meer. Kim Jong Un bezeichnete den Test als Akt der Selbstverteidigung.

Darum gehts Nordkorea testete zwei Langstrecken-Marschflugkörper am Sonntag im Gelben Meer

Kim Jong Un überwachte persönlich den Test und verteidigte ihn

Flugdauer der Raketen betrug etwas über zehn Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nordkorea hat nach eigenen Angaben zwei Langstrecken-Marschflugkörper getestet. Die Raketen wurden bereits am Sonntag abgeschossen, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Nach einer Flugdauer von etwas über zehn Sekunden sollen sie im Gelben Meer vor der Westküste des Landes ihre vorhergesehenen Ziele getroffen haben.

«Verantwortungsbewusste Kriegsabschreckung»

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe den Waffentest persönlich beaufsichtigt und als «verantwortungsbewusste Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung und Kriegsabschreckung» verteidigt.

Auch wenn UN-Resolutionen Nordkorea das Testen ballistischer Raketen verbieten, hat die Militärführung in den letzten Jahren die Zahl seiner Raketenstarts deutlich erhöht. Marschflugkörper fallen nicht ausdrücklich unter das UN-Verbot. Dennoch gelten die Flugkörper wegen ihrer geringen Flughöhe und hohen Manövrierbarkeit als potenzielle Bedrohung insbesondere für das benachbarte Südkorea. Sie sind für Radarsysteme deutlich schwerer zu erfassen als ballistische Raketen.