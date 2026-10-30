Lufthansa-Crewmitglied in Indien tödlich verletzt

Ein schwerer Unfall erschüttert die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Ein Mitglied einer Lufthansa-Crew wird bei einem Layover in Indien schwer verletzt und verstirbt schliesslich. Die Umstände sind nicht abschliessend geklärt.

Janine Enderli Redaktorin News

Während eines Layovers in Bengaluru, Indien ist ein Crewmitglied einer Lufthansa-Besatzung ums Leben gekommen. Dies teilt das Unternehmen am Freitagabend auf Blick-Anfrage mit.

«Lufthansa bestätigt mit tiefer Betroffenheit, dass ein Mitglied unserer Crew am Freitag, 30.10.2026, während eines Layovers in Bengaluru bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Crewmitglieds. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen keine weiteren Angaben zum Unfallhergang oder zur verstorbenen Person machen können.»

Crewmitglied soll Stromschlag erlitten haben

Laut Informationen von «Bild» soll es sich bei dem Verstorbenen um einen Flugbegleiter der Crew handeln. Als mehrere Besatzungsmitglieder am Freitag im Pool badeten, wurde offenbar beim Einschalten der Unterwasserbeleuchtung das Wasser unter Strom gesetzt. Das Crewmitglied soll dadurch einen tödlichen Stromschlag erlitten haben.

Beim Versuch, aus dem Pool zu steigen, erlitt ein weiteres Crewmitglied einen Stromschlag. Ein Kollege wollte dem bewusstlos im Wasser treibenden Mann zu Hilfe eilen. Beide wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein örtliches Spital gebracht, schreibt die Boulevardzeitung.