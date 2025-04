1/4 Sein brandneues Luxusauto wurde für einen italienischen Geschäftsmann zur Todesfalle. Foto: VIGILI DEL FUOCO

Darum gehts Italienischer Bauunternehmer stirbt bei Unfall mit neuem Lamborghini Gallardo

Auto überschlug sich und landete in einem Bewässerungskanal

Marian Nadler Redaktor News

Das Luxusauto, dass er erst vor ein paar Tagen gekauft hatte, wurde zur Todesfalle: Der italienische Bauunternehmer Luca P.* (†51) verlor am Samstag in einer Kurve die Bodenhaftung und kam mit seinem weissen Lamborghini Gallardo (Preis: 175–180'000 Franken) von der Strasse ab. Der Bolide überschlug sich und landete in einem Graben. Den Unfall überlebte der Geschäftsmann nicht. Dieser ereignete sich in der Gemeinde Concordia Sagittaria in der Provinz Venedig.

Am Nachmittag waren P. und ein Freund, der auf dem Beifahrersitz Platz nahm, mit dem Neuwagen losgefahren. Die Spritztour endete mit den Rädern in der Luft im Bewässerungskanal eines Ackers.

Kran und Taucher im Einsatz

Für P. kam jede Hilfe zu spät, die Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Er wurde in dem Auto eingeklemmt, konnte sich nicht rechtzeitig befreien und ertrank vermutlich. So berichtet es «La Stampa». In den Fahrgastraum war Wasser eingedrungen, hatte diesen vollständig gefüllt. Es stand etwa 70 Zentimeter hoch.

P.s Freund wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Die Feuerwehr setzte bei der Rettung auf zwei Taucher, die per Helikopter zur Unfallstelle gebracht worden waren. Auch ein Kran wurde aufgeboten.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der verstorbene Unternehmer hinterlässt einen Sohn und seine Frau. Der Bürgermeister von Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, drückte im Namen der Gemeinde sein Beileid aus. «Der Verlust eines jungen Unternehmers ist immer ein schwerer Schlag», sagte er gemäss «La Stampa».

* Name bekannt