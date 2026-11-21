Jonathan Rinderknecht, ein 31-jähriger ehemaliger Uber-Fahrer, ist schuldig gesprochen worden, die Brände verursacht zu haben, die im Januar 2025 einen Teil von Los Angeles verwüstet hatten. Seine Gefängnisstrafe wird erst später bekannt gegeben.

Darum gehts Jonathan Rinderknecht wurde im zweiten Prozess wegen der Brände in Los Angeles schuldig gesprochen; ihm drohen fünf bis 40 Jahre Haft

Ein von ihm an Silvester gelegtes Feuer schwelte unterirdisch und löste ab dem 7. Januar 2025 die «Palisades»-Brände mit zwölf Toten und 25 Milliarden Dollar Schaden aus

Ein Betroffener wirft den Behörden grobe Fahrlässigkeit vor; Bürgermeisterin Karen Bass erklärte, das Urteil könne weder die Toten zurückbringen noch den Schmerz auslöschen

Yannick Weber Blick Newsdesk

Mindestens 5 Jahre, höchstens 40 Jahre: Das Strafmass steht noch nicht fest, das Urteil aber schon. Jonathan Rinderknecht, ein 31-jähriger Franko-Amerikaner, ist schuldig, die tödlichen Brände vom Januar 2025 in Los Angeles verursacht zu haben. Die Geschworenen sprachen ihn nach zweitägiger Beratung in beiden Anklagepunkten schuldig.

Dem Schuldigen wurde vorgeworfen, am Silvesterabend absichtlich mit einem Streichholz ein Feuer gelegt zu haben. Die Feuerwehr hatte den Brand unter Kontrolle gebracht. Doch er hatte mehrere Tage unter der Erde geschwelt und löste ab dem 7. Januar 2025 die Brände aus, die inzwischen «Palisades Fire» genannt werden. Der Name stammt vom Stadtteil Pacific Palisades, in dem viele wohlhabende Menschen leben. Insgesamt starben 12 Menschen, und es entstand ein Schaden von rund 25 Milliarden Dollar.

Zweiter Prozess, erstes Urteil

Ein erster Prozess war im Sommer ergebnislos zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen konnten. Am Freitag gelang das nun. Laut US-Medien soll das Strafmass im März 2027 verkündet werden. Für die Betroffenen der Brände ist das Urteil jedoch nur ein schwacher Trost. Der Geschäftsmann Jeremy Padawer äusserte sich gegenüber der «New York Post»: «Um es ganz klar zu sagen: Dieses Urteil spricht weder die Stadt noch den Bundesstaat noch die verantwortlichen Führungspersonen von ihrer aussergewöhnlich groben Fahrlässigkeit oder von ihrem Schutz der Palisades frei..»

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, war während der Brände scharf kritisiert worden, unter anderem weil sie mitten in der Krise auf Reisen gewesen war. Am Freitag wollte sie sich dennoch zum Urteil äussern: «Kein Urteil kann die verlorenen Leben zurückbringen oder den Schmerz auslöschen, den die Familien ertragen haben», sagt sie, wie die «Los Angeles Times» festhält.