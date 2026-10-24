Bei der Festnahme eines mutmasslichen Opferstockdiebs ist am Freitagabend ein Polizist verletzt worden. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht angehalten und überwältigt werden.

Darum gehts Die Pfarrkirche Bendern meldete mehrere Diebstähle aus dem Opferstock mit Tausenden Franken Schaden

Die Polizei beobachtete am Freitagabend eine maskierte Person am Opferstock der Lourdes-Grotte

Bei der Festnahme verletzte der 26-Jährige einen Zivilpolizisten und wurde nach 150 Metern gefasst

Janine Enderli Redaktorin News

Vor einigen Tagen erstattete die Pfarrkirche Bendern Anzeige wegen mehrfacher Gelddiebstähle aus dem Opferstock bei der Maria-Lourdes-Grotte in Bendern FL. Dabei entstand ein Vermögensschaden von mehreren tausend Franken.

Aufgrund der Schwere des Delikts leitete die Landespolizei umgehend verschiedene Überwachungsmassnahmen ein. Im Rahmen dieser Massnahmen konnte am Freitagabend (23. Oktober 2026) gegen 22 Uhr eine maskierte Person beobachtet werden, die sich am Opferstock zu schaffen machte.

Täter greift Polizisten an

Die ausgerückten Polizeikräfte trafen den Mann noch vor Ort auf frischer Tat an. Im Zuge der Festnahme führte der maskierte Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand mehrere Stichbewegungen gegen einen Polizisten in Zivil aus. Anschliessend griff er den Beamten mit erheblicher Gewalt an und verletzte ihn. Dem Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht. Nach rund 150 Metern konnte er jedoch von der Landespolizei eingeholt und überwältigt werden. Beim Tatverdächtigen handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus dem Ausland.

Der verletzte Polizist sowie der Tatverdächtige wurden durch eine aufgebotene Notärztin erstversorgt.