Darum gehts 17 Kinder erlitten in Leverkusen-Kita allergische Reaktionen, Spital nötig

Ursache unklar, Lebensmittel werden untersucht, Ermittlungen laufen

15 Kinder in Leverkusen behandelt, 2 weitere in Köln

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dramatischer Zwischenfall am Freitag in einer städtischen Kita in der Morsbroicher Strasse in Leverkusen-Schlebusch: 17 Kinder erlitten plötzlich allergische Reaktionen und mussten vorsorglich ins Spital gebracht werden, wie «Bild» berichtet. «Die Kinder werden aktuell von Kinderärzten untersucht und behandelt», sagte eine Sprecherin der Stadt Leverkusen zu der deutschen Boulevardzeitung.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, darunter auch ein spezieller Kinderrettungswagen des Städtischen Klinikums Leverkusen, der von einem Chefarzt der Kinderambulanz begleitet wurde. 15 der betroffenen Kinder wurden ins Klinikum Leverkusen eingeliefert, zwei weitere in eine Kinderklinik in Köln. Der Rest der Kita-Kinder wurde vor Ort untersucht. Der Zustand aller Kinder sei «den Umständen entsprechend gut», erklärte die Sprecherin weiter gegenüber «Bild». Nach ersten Einschätzungen könnten die betroffenen Kinder noch am selben Tag das Spital verlassen.

Die Ursache für die plötzlichen allergischen Reaktionen ist noch unklar. Die Stadt Leverkusen sicherte Lebensmittel aus der Kita, um diese auf mögliche Auslöser hin untersuchen zu lassen. Neben dem Fachbereich für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung und dem Medizinischen Dienst ist auch die Stadt aktiv in die Ermittlungen eingebunden. Ziel sei es, rasch Klarheit zu schaffen und weitere Vorfälle zu verhindern. Alle anderen städtischen Kitas wurden bereits informiert, um besonders aufmerksam zu sein. Bislang seien jedoch keine Berichte über ähnliche Fälle in anderen Einrichtungen in Leverkusen aufgetaucht.