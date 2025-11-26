Klimakleber müssen für Flughafenblockade teuer bezahlen

Ein Gericht verurteilte zehn Klimaaktivisten zu einem Schadenersatz von rund 400'000 Euro. Dazu kommen hohe Verfahrenskosten. Die Klimakleber hatten 2023 den Hamburger Flughafen blockiert.

1/4 Die Airline Eurowings klagte gegen zehn Mitglieder der Aktivistengruppe Letzte Generation. Foto: IMAGO/Nikita

Darum gehts Klimaaktivisten müssen rund 400'000 Euro für Flughafenblockade zahlen

Aktivisten klebten sich auf Landebahn fest, Eurowings klagte für Lufthansa-Gruppe

Im Jahr 2023 blockierten die Klimakleber der Letzten Generation immer wieder Strassen und Flughäfen. Eine Aktion am Hamburger Flughafen kommt die Beteiligten nun teuer zu stehen.

Zehn Aktivisten der Klimaschutzgruppe müssen wegen der Flughafenblockade exakt 403'137,68 Euro an die Fluggesellschaft Eurowings zahlen.

Das hat das Landgericht der norddeutschen Hansestadt mehr als zwei Jahre nach dem Vorfall in einem Zivilprozess entschieden. Zum Schadenersatz kommen Verfahrenskosten von rund 700'000 Euro, die die Aktivisten ebenfalls tragen müssen. Der Streitwert lag damit bei 1,1 Millionen Euro (umgerechnet 1,03 Millionen Franken).

Sollten die Beklagten abermals einen Flughafen blockieren, können sie bis zu sechs Monate in Ordnungshaft genommen werden, wie das Gericht weiter entschied. In anderen Worten: Sie kämen ins Gefängnis.

Auf der Landebahn festgeklebt

Was war passiert? Am 13. Juli 2023 hatten die Aktivisten einen Zaun am Flughafen aufgeschnitten und sich so Zugang zum Gelände verschafft. Vier von ihnen klebten sich in der Nähe von Start- und Landebahnen fest. Insgesamt waren vier Frauen und sechs Männer beteiligt, die damals zwischen 19 und 63 Jahre alt waren.

Eurowings, eine Lufthansa-Tochter, hatte stellvertretend für die Lufthansa-Gruppe geklagt. Das Urteil fiel bereits am 20. November, ist aber erst am Dienstag öffentlich geworden. Es ist noch nicht rechtskräftig.