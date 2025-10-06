In Berlin kam es in der Nacht zum Montag zu einer dicken Überraschung. Als die Polizei eine Personengruppe kontrollierte, fand sie Hunderte Flaschen Sekundenkleber.

1/4 Bei einer Kontrolle haben Polizisten in Berlin 644 Flaschen Kleber und andere Utensilien bei Klimaaktivisten entdeckt. Foto: IMAGO/A. Friedrichs

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Unter anderem 644 Flaschen Sekundenkleber hat die Berliner Polizei bei Klimaaktivisten entdeckt und beschlagnahmt.

Die sechsköpfige Gruppe habe in der Nacht zum Montag Utensilien in einen Transporter geladen und sei daraufhin kontrolliert worden, teilte die Polizei in der Bundeshauptstadt mit.

Beamte beschlagnahmten «gefahrenabwehrrechtlich» den Sekundenkleber, 32 Packungen Tapetenkleister, ein zehnmal 15 Meter grosses Transparent, zehn Pinsel, 80 Farbspraydosen, sieben Farbbehälter, Beutel mit Sand, Vorhängeschlösser und Ketten.

Straftaten wurden den Angaben zufolge nicht festgestellt. Nachdem die Personalien festgestellt waren, wurde die Gruppe entlassen.