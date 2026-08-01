Bergsteiger Nirmal Purja (†43) am Broad Peak in Tod gerissen

Netflix-Star und Rekord-Alpinist Nirmal Purja (43) ist tot. Der Brite kam am Broad Peak im Karakorum-Gebirge bei einem Lawinenunglück ums Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nirmal Purja starb am 30. Juli 2026 am Broad Peak

Lawine riss ihn und neun Alpinisten 600 Meter in die Tiefe

Purja bestieg 2019 alle 14 Achttausender in nur sechs Monaten

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das Bergsteigen war sein Leben – nun fand Nirmal Purja in der Todeszone sein Ende. Eine Lawine riss den 43-Jährigen und neun weitere Alpinisten am Donnerstag am Broad Peak (8051 Meter) in die Tiefe, wie unter anderen der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ein GPS-Tracker zeigte einen plötzlichen Höhenverlust von 600 Metern. Für die Vermissten gibt es kaum noch Hoffnung. Einige Leichen wurden bereits geborgen.

Andere Alpinisten kehrten wegen des miesen Wetters um. Doch Purja ignorierte die Warnungen. Er wollte den Broad Peak als 13. von 14 Achttausendern ohne Flaschensauerstoff bezwingen.

Durch Netflix-Doku bekannt

Weltbekannt wurde Purja durch die Netflix-Doku «Nothing Is Impossible». 2019 bestieg er alle 14 Achttausender in nur sechs Monaten und zertrümmerte damit den alten Rekord von sieben Jahren.

Dabei sah er bis zu seinem 29. Lebensjahr keinen Schnee. Er wuchs im flachen Süden Nepals auf, diente in einer britischen Elite-Militäreinheit und startete erst spät mit dem Bergsteigen. Mit Erfolg: Insgesamt stand er 57-mal auf einem Achttausender.

Skandale überschatteten seinen Ruhm

Doch sein Ruf hatte tiefe Risse. Purja war in der Szene umstritten. Die «New York Times» warf ihm im Mai 2024 sexuelle Belästigung vor. Mehrere Frauen packten damals öffentlich aus. Purja bestritt die Vorwürfe und drohte teils mit Klagen. Trotzdem wandten sich Sponsoren wie Red Bull von ihm ab.

Nun endet sein Leben auf tragische Weise in den Bergen. Purja hinterlässt eine Frau und eine kleine Tochter.