ISS-Astronauten müssen in Schutzraum

Alarm im Weltraum! Die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) müssen sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Die NASA gab an, dass das Leck im russischen Teil der Station aufgetreten ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alarm auf der ISS wegen Luftleck im russischen Stationsbereich

Astronauten bereiten Evakuierung vor, Kosmonaut repariert beschädigten Bereich

6 Besatzungsmitglieder aktuell an Bord der Raumstation

Mattia Jutzeler Redaktor News

Aufruhr an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Wie «Sky News» berichtet, wurde an Bord der Raumstation der Alarm ausgelöst. Die NASA gab an, dass das Leck im russischen Teil der Station aufgetreten sei. Den Astronauten wurde befohlen, im Raumschiff Schutz zu suchen und ihre Raumanzüge anzuziehen.

Das Personal an Bord der Raumstation muss sich aktuell auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Währenddessen versucht ein russischer Kosmonaut, das Luftleck zu beheben. Das Problem sei in einem Teil des orbitalen Labors aufgetreten.

ISS «leidet seit einiger Zeit unter Rissen und Lecks»

NASA-Sprecherin Bethany Stevens schreibt auf der Plattform X, dass solche Probleme in der ISS offenbar kein neues Problem seien. Der betroffene Teil der Station «leidet seit einiger Zeit unter Rissen und Lecks». Diese Risse «waren schon immer ein Grund zur Sorge», den die NASA genau beobachtet habe.

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Laut der «Daily Mail» entweicht aus dem Leck, das bereits am 1. Mai entdeckt wurde, jeden Tag etwa 500 Gramm Luft ins Weltall. Die Reparaturarbeiten sind für den russischen Kosmonauten aufgrund der Lage des Risses mit einem erhöhten Risiko verbunden. Daher habe sich die NASA entschieden, die Besatzungsmitglieder während der Reparaturarbeiten im Inneren des Dragon-Raumschiffs ausserhalb der Station in Sicherheit zu bringen.

+++Update folgt+++