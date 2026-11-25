Wo ist Leah S.? Die 15-Jährige wird seit dem 9. November in Sachsen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein möglicher Bezugsort ist der Kanton Aargau.

Darum gehts Die 15-jährige Leah S. aus Grosserkmannsdorf wird seit dem 9. November 2026 in Sachsen vermisst

Ein möglicher Bezugsort ist der Kanton Aargau, die bisherigen Suchmassnahmen blieben erfolglos

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Kamenz oder jede Polizeidienststelle entgegen

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Montag, 9. November 2026, wird die 15-jährige Leah S. aus Grosserkmannsdorf bei Radeberg im deutschen Bundesland Sachsen vermisst. Die Polizei sucht öffentlich nach der Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Leah wurde zuletzt in ihrem Wohnumfeld gesehen. Als möglicher Bezugsort gilt die Schweiz. Insbesondere ein Bezug zum Kanton Aargau soll bestehen. Bislang blieben die polizeilichen Such- und Fahndungsmassnahmen ohne Erfolg.

Möglicher Bezug zur Schweiz

Die Vermisste ist rund 1,50 Meter gross und von schlanker Statur. Sie hat lange, glatte, blonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit weissen Streifen sowie braune, gefütterte hohe Schuhe. Zudem führte sie einen schwarzen Rucksack und eine braune Lederumhängetasche mit sich.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Leah S. machen kann oder sonstige sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Kamenz oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Seitens der Aargauer Polizei liegen derzeit keine konkreten Erkenntnisse über den Verbleib der Jugendlichen vor.