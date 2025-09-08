Putin: «Selenski soll nach Moskau kommen»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Kommt es jetzt zu einem Treffen zwischen Putin und Selenski oder nicht? Seit Wochen beschäftigt diese Frage die Welt. Die Hoffnung schwindet nach und nach.

Foto: AFP

Nun hat sich Kreml-Chef Putin zu einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen geäussert. Über mehrere Nachrichtenagenturen erreichen uns gerade einige Zeilen von Putins Pressekonferenz in Peking. Der russische Präsident sagte: «Ich habe die Möglichkeit eines Treffens mit ihm nie ausgeschlossen. Aber macht es Sinn, sich mit ihm zu treffen?», fragte Putin rhetorisch. «Selenski soll nach Moskau kommen, dann wird es zu einem Treffen kommen, mit dem Vorbehalt, dass das Treffen gut vorbereitet sein muss.»

Putin habe dies auch schon Trump gesagt, als sie sich in Alaska getroffen haben. «Donald hat mich gebeten», so Putin. Der Kreml-Chef erwähnte bei der Medienkonferenz erneut, dass Selenski gar keine Legitimität habe, an der Spitze der Ukraine zu stehen. Hintergrund: Der Kreml sieht die aktuelle ukrainische Regierung schon länger nicht mehr als gleichwertigen Partner. Russland wirft Selenski vor, unrechtmässig an der Macht zu sein, da es keine Wahlen mehr gegeben habe. Die Ukraine beruft sich jedoch auf die Verfassung, nach der die Amtsbefugnisse des Präsidenten wegen des Kriegsrechts weiter gelten.

Es gebe mindestens sieben Länder, die sich als Austragungsort für ein Treffen zwischen Putin und Selenski angeboten haben, gab der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha als Reaktion auf X mit.

US-Präsident Donald Trump versuchte die beiden mehrfach, an einen Tisch zu bringen. Doch langsam ist selbst Trump frustriert. Russland-Experte Ulrich Schmid erklärte gegenüber Blick, dass die Bereitschaft Selenskis für ein Treffen zwar ein kluger Schachzug sei, dieser jedoch nur für mässigen Erfolg sorgen werde.