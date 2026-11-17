Russlands Aussenminister Sergei Lawrow hat am Ostasiengipfel in Manila vor einer Ausweitung der Nato in den asiatisch-pazifischen Raum gewarnt. Er sagte: «Wo die Nato auftaucht, ist noch nie was Gutes herausgekommen.»

Darum gehts Lawrow warnte in Manila deutlich vor einer Ausweitung der Nato in den asiatisch-pazifischen Raum

Er nannte Irak, Jugoslawien und Libyen als Beispiele für aggressive Einsätze ausserhalb der Nato

Der Artikel hält fest, dass der Irakkrieg keine Nato-Operation war und Jugoslawien verkürzt ist

Janine Enderli Redaktorin News

Am Rande des Ostasiengipfels in der philippinischen Hauptstadt Manila hat der russische Aussenminister Sergei Lawrow (76) die Nato scharf angegriffen. Mit Blick auf die zunehmende militärische Präsenz westlicher Staaten im asiatisch-pazifischen Raum warnte er davor, das Bündnis auf die Region auszuweiten.

«Wo immer die Nato auftaucht, ist noch nie etwas Gutes dabei herausgekommen», sagte Lawrow am Dienstag vor Journalisten. «Der Einmarsch im Irak, ihre Intervention im ehemaligen Jugoslawien und viele andere Abenteuer, Libyen – überall dort, wo die Nato ausserhalb der Hoheitsgebiete ihrer Mitgliedstaaten tätig war, handelte es sich um recht aggressive Militäreinsätze. An keinem einzigen Ort, an dem sie mit Waffen im Gepäck einmarschiert ist, hat sich die Lage verbessert.»

Darum geht es Lawrow

Hintergrund von Lawrows Auftritt ist der 21. Ostasiengipfel, bei dem er am Dienstag die russische Delegation leitet. Russland wie auch China betrachten die wachsende Zusammenarbeit zwischen den USA, europäischen Nato-Staaten und asiatischen Partnern wie den Philippinen oder Japan als Versuch, Peking militärisch einzudämmen. Lawrow warnte die südostasiatischen Gastgeberländer davor, sich in westliche Militärbündnisse hineinziehen zu lassen, die aus russischer Sicht die bisherige Friedensordnung in der Region untergraben.

Historisch sind Lawrows Aussagen über die Nato teilweise unzutreffend oder verkürzt. So war der Irakkrieg 2003 keine Nato-Operation, sondern ein Einsatz einer US-geführten Koalition, den Nato-Staaten wie Deutschland und Frankreich ausdrücklich ablehnten. Während der Uno-mandatierte Nato-Einsatz in Libyen 2011 tatsächlich zu anhaltender Instabilität führte, trug das Eingreifen des Bündnisses im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er-Jahren massgeblich dazu bei, die dortigen Bürgerkriege zu beenden und die Region langfristig zu befrieden.