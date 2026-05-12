Russland hat offenbar erfolgreich seine Sarmat-Atomrakete getestet. Laut Kremlchef Putin könnte sie zehntausende Kilometer weit fliegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland testet erfolgreich Sarmat-Rakete, Kreml nennt sie extrem weitreichend

Erste Einsätze des Raketenregiments sollen Ende 2026 starten

Rakete kann angeblich Raketenabwehrsysteme durchdringen, Reichweite: Zehntausende Kilometer

Janine Enderli Redaktorin News

Russland hat erfolgreich seine neueste Sarmat-Rakete abgefeuert. Dies teilte der Kreml am Dienstag mit. Der Sarmat-Komplex kann laut russischen Angaben Raketenabwehrsysteme durchdringen und gemäss Kreml-Chef Wladimir Zehntausende Kilometer weit fliegen.

Das erste Sarmat-Raketenregiment wird bis Ende dieses Jahres in den Kampfeinsatz versetzt, heisst es in einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti.

Noch vor weniger als zwei Jahren hat die Rakete bei einem Test kläglich versagt. Nun hat es offenbar geklappt mit der Lancierung der Waffe. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.