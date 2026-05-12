Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Russland testet erfolgreich Sarmat-Rakete, Kreml nennt sie extrem weitreichend
- Erste Einsätze des Raketenregiments sollen Ende 2026 starten
- Rakete kann angeblich Raketenabwehrsysteme durchdringen, Reichweite: Zehntausende Kilometer
Janine EnderliRedaktorin News
Russland hat erfolgreich seine neueste Sarmat-Rakete abgefeuert. Dies teilte der Kreml am Dienstag mit. Der Sarmat-Komplex kann laut russischen Angaben Raketenabwehrsysteme durchdringen und gemäss Kreml-Chef Wladimir Zehntausende Kilometer weit fliegen.
Das erste Sarmat-Raketenregiment wird bis Ende dieses Jahres in den Kampfeinsatz versetzt, heisst es in einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti.
Noch vor weniger als zwei Jahren hat die Rakete bei einem Test kläglich versagt. Nun hat es offenbar geklappt mit der Lancierung der Waffe. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.