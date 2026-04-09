Der Kreml hat angekündigt, dass von Samstagnachmittag bis und mit Sonntag ein Oster-Waffenstillstand gelten wird. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kremlchef kündigt zweitägige Kampfpause über orthodoxe Ostern an

Waffenruhe beginnt am Samstag um 16 Uhr

Feuerpause dauert bis Sonntag, laut Agentur Tass War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Über die Osterfeiertage, die in Russland eine Woche später als in westlichen Ländern gefeiert werden, hat Kremlchef Wladimir Putin eine zweitägige Kampfpause angekündigt. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass soll die Feuerpause am Samstag um 16 Uhr beginnen und bis und mit Sonntag dauern.

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Putin ordnete an, dass die russischen Streitkräfte die Kampfhandlungen an allen Fronten einstellen sollen. Dabei wies er die Truppen jedoch an, bereit zu bleiben, um Provokationen oder aggressive Aktionen der Gegenseite zu kontern.

Was macht Selenski?

«Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgen wird», erklärte der Kreml in einer Erklärung. Die ukrainische Seite hat sich bis anhin noch nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäussert.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) hatte zuvor bereits einen Waffenstillstand zu Ostern vorgeschlagen. Noch am Donnerstag hatte der Kreml erklärt, Putin habe noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Osterwaffenstillstand getroffen.