Ein offenbar indischer Lastwagenfahrer führte auf einer Schnellstrasse im US-Bundesstaat Florida eine illegale Kehrtwende aus. Der Unfall kostete drei Menschen das Leben. Nun wird im Netz über indische Fahrgewohnheiten diskutiert.

Drei Personen im Alter von 30, 37 und 54 Jahren starben

Auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Florida kam es diese Woche zu einem Horror-Crash: Als ein Lastwagenfahrer bei einer «nur für den offiziellen Gebrauch» bestimmten Wendezone versuchte, von der rechten Spur aus eine Kehrtwende hinzulegen, kreuzte er die linke Fahrbahn – offenbar ohne zuvor einen Blick zurückgeworfen zu haben, denn ein Auto befand sich auf der linken Spur.

Dieses konnte dem illegalen Drehmanöver nicht ausweichen und kollidierte mit dem Lastwagen. Die beiden Insassen, eine 37-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann, starben noch am Unfallort. Der Fahrer (†30) eines weiteren Autos, der ebenfalls in den Unfall verwickelt war, erlag in einem Spital kurz darauf seinen Verletzungen. Das berichtet «The Times of India».

Herkunft des Fahrers löst online Debatte aus

Ein Video, welches in den sozialen Medien kursiert, zeigt die beiden Insassen des Lastwagens während des Drehmanövers. Bei den Männern handelt es sich um zwei Inder, was zu hitzigen Diskussionen führte. «Das passiert, wenn man auf indischen Strassen das Fahren lernt und dann in den USA Fahrer wird», kommentiert ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst X.

Ob der Fahrer in Indien oder in den USA aufgewachsen ist und wo er seinen Führerschein absolviert hat, ist nicht bekannt. Laut den polizeilichen Unterlagen zum Unfall weiss man lediglich, dass die beiden Männer aus Kalifornien stammen und in ihren Zwanziger sind.

Ein Nutzer betonte daher, man solle die Schuld nicht der Herkunft des Fahrers geben. «Das ist die Schuld des Fahrers, nicht die der Strasse oder seiner potenziellen Kindheit in Indien. Er kannte die Risiken. Er hat es trotzdem getan, nur um zwei Minuten Zeit zu sparen. Er hätte das auch getan, wenn er schon 20 Jahre in den USA gelebt hätte.»