Ein schwerer Unfall sorgte am Freitagmorgen für einen Polizeieinsatz in Rüti ZH. Eine 76-jährige Autofahrerin erfasste einen gleichaltrigen Velofahrer in einem Kreisel. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

1/4 Bei dem Kreisel im Rüti ZH kam es zu einem heftigen Unfall. Foto: BRK News

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 8.30 Uhr am Freitagmorgen fuhr eine Autofahrerin (76) auf der Rütistrasse Richtung Kreisel Tannägertenstrasse. Nach der Einfahrt in den Kreisel kollidierte ihr Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen mit einem Velo. Der Velofahrer (76) stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein Spital gefahren.

Wie es genau zur Kollision kam, ist noch unklar und wird von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Feuerwehr regelte den Verkehr

Wegen dieses Unfalls musste der Kreisel halbseitig gesperrt und der Verkehr wechselseitig über die andere Kreiselhälfte geführt werden. Die Feuerwehr Rüti richtete eine entsprechende Signalisation ein und regelte den Verkehr. Ab 11 Uhr konnte die Strasse wieder dem Verkehr übergeben werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen der Regio 144, die zuständige Staatsanwältin und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.