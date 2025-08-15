Bei einem Crash mit einem Auto wurde am Donnerstagabend in Fischingen ein Töfffahrer schwer verletzt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

1/5 Bei der Kollision wurde der Töfffahrer schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Kurz nach 21 Uhr war am Donnerstagabend ein 84-jähriger Autofahrer auf der Murgstrasse Richtung Fischingen TG unterwegs. Nach einer Rechtskurve leitete der Mann ein Wendemanöver ein.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Töff eines 28-Jährigen. Der Töfffahrer wurde schwer verletzt und musste im kritischen Zustand durch die Rega ins Spital geflogen werden. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Zur Spurensicherung und vollständigen Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Murgstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz zur Verkehrsumleitung und Strassenrettung stand die Feuerwehr Münchwilen.