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Längere Batterielaufzeit?
Mythos um ausgeschaltetes WLAN hält sich hartnäckig

Viele schalten das WLAN ihres Smartphones aus, sobald sie das Haus verlassen. Sie glauben, dadurch die Akkulaufzeit zu verlängern. Die Ersparnis ist jedoch gering. Es gibt aber weitere Gründe, diese Option zu berücksichtigen.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Unterwegs keinen Akku mehr zu haben, nervt.
Foto: Shutterstock
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Blick Newsdesk

Das Gerücht, dass der Akku länger durchhält, wenn man das WLAN des Smartphones ausschaltet, hält sich hartnäckig. Das integrierte WLAN selbst verbraucht aber nicht viel Strom. Display, GPS, Mobilfunknetz und energieintensive Anwendungen können die Akkulaufzeit jedoch deutlich beeinträchtigen.

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Das WLAN auszuschalten, sobald man das Haus verlässt, bringt also nicht wirklich viel. Eine weitaus wichtigere Frage ist, mit welchen Netzwerken das Telefon versucht, sich automatisch zu verbinden. Die automatische Verbindung mit unbekannten oder offenen WLAN-Netzwerken kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Automatische Verbindungen abwählen

Deshalb ist es sinnvoller, die automatische Verbindung zu verfügbaren Netzwerken zu deaktivieren, als das WLAN jedes Mal manuell auszuschalten. Ein offenes Netzwerk ist nicht zwangsläufig gefährlich, aber bei der Nutzung öffentlicher WLAN-Netze ist Vorsicht geboten.

Wenn du das Haus für ein paar Stunden verlässt und mobiles Internet nutzt, ist der Unterschied in der Akkulaufzeit mit aktiviertem oder deaktiviertem WLAN in der Regel minimal.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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