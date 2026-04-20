Trumps Arbeitsministerin tritt zurück

Wieder verlässt ein Kabinettsmitglied die Regierung von Donald Trump. Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer wechselt in die Privatwirtschaft.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer (58) verlässt Trumps Regierung. Wie das Weisse Haus am Montag mitteilte, wird sie in die Privatwirtschaft wechseln. Chavez-DeRemers kurze Amtszeit von 13 Monaten war von erheblichen Turbulenzen geprägt. Der Rücktritt erfolgt laut CNN vor dem Hintergrund interner Ermittlungen zu ihrem persönlichen Verhalten innerhalb des Ministeriums.

Zuvor hatten Berichte der «New York Times» für Aufsehen gesorgt, wonach ihrem Ehemann der Zutritt zum Hauptquartier des Ministeriums aufgrund von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe untersagt worden war; die strafrechtlichen Ermittlungen in dieser Sache wurden jedoch eingestellt.

Bereits im März mussten zwei ihrer engsten Berater das Ministerium aufgrund von Untersuchungen wegen Fehlverhaltens verlassen. Wann genau Chavez-DeRemer ihr Amt offiziell niederlegt, ist derzeit noch unklar.

In seinem ersten Amtsjahr hat sich Donald Trump (79) schon von der Heimtatschutzministerin Kristi Noem (54) und der Justizministerin Pam Pondi (60) getrennt.