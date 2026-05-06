In Deutschland ist eine unbekannte Person mit einem Porsche schwer verunfallt. Von der Person fehlt jedoch bislang jede Spur.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein buchstäblich kurioser Fall von Unfallfahrerflucht hat sich vor wenigen Tagen in Deutschland zugetragen. Es geht um einen sündhaft teuren Porsche, einen Unfall mit hohem Sachschaden – und einen Fahrer, von dem seit nunmehr fast einer Woche jede Spur fehlt. Aber von vorne.

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstagabend auf der Autobahn 66 an der Anschlussstelle Hanau-Nord – etwa 20 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt.

Sportwagen «völlig demoliert»

Laut Zeugen ereignete sich der Unfall gegen 20.40 Uhr auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich der Ausfahrt. Demnach bremste der Fahrer zunächst stark ab, geriet dann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke.

Anschliessend wurde der Wagen gemäss Polizei «völlig demoliert» in einem Feld bei Bruchköbel in der Nähe der Bundesstrasse 45 abgestellt. «Zahlreiche Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsmittel zeugen von der Wucht des Zusammenpralls», so die Polizei in der Mitteilung weiter.

Porsche stellt Ermittler vor Rätsel

Die Person, die das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt fuhr, machte sich daraufhin aus dem Staub. Unklar ist, um wen es sich handelt. Auch ist unklar, ob das Fahrzeug dieser Person gehört oder ob es gestohlen wurde. Für die Ermittler kommt erschwerend hinzu, dass der Porsche mit serbischen Kontrollschildern ausgestattet ist.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche 911 GT3. Der 510 PS starke Sportwagen kostet in Deutschland mindestens 209'000 Euro, in der Schweiz mindestens 234'000 Franken. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanken vorläufig auf über 120'000 Euro (über 110'000 Franken).