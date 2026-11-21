Fünf Riffinseln der Salomonen sind bereits im Meer verschwunden. Auch bekannte Strände von Kroatien bis Hawaii verlieren durch Erosion und steigende Meeresspiegel an Fläche oder sind davon bedroht.

Darum gehts Erosion, Tourismus und fehlende Kontrollen gefährden die Form des Zlatni Rat auf der Insel Brac

Auf den Salomonen sind fünf Riffinseln verschwunden, sechs weitere verloren viel Küstenfläche

In Frankreich, England und auf Hawaii gehen durch Erosion und starke Wellen Küstenflächen verloren

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Der Zlatni Rat auf der kroatischen Insel Brac ist eines der bekanntesten Fotomotive der Adria. Doch die berühmte Landzunge mit ihrem hellen Kiesstrand und türkisblauen Wasser ist in Gefahr: Wie die Zeitung «Heute» berichtet, setzen Erosion, Tourismus und fehlende Kontrollen dem Strand zu. Seine besondere Form könnte sich dadurch verändern.

Auch anderswo hinterlässt die Natur ihre Spuren. Weltweit verlieren Küsten und Inseln durch Erosion, steigende Meeresspiegel und starke Sturmwellen wertvolle Landflächen. Diese fünf Beispiele zeigen, wie stark bekannte Ferienziele bedroht sind.

Salomonen: Fünf Inseln sind bereits verschwunden

Auf den Salomonen im Südpazifik sind bereits fünf bewachsene Riffinseln komplett im Meer verschwunden. Das zeigt ein Vergleich von Luftaufnahmen aus den Jahren 1947 bis 2014. Sechs weitere Inseln verloren massiv an Küstenfläche. Steigende Meeresspiegel, starke Wellen und Extremwetter setzen den niedrig gelegenen Atollen zu.

Frankreichs Küste schrumpft

Auch Frankreich kämpft mit zunehmender Küstenerosion. Besonders betroffen ist die Atlantikküste in der Region Nouvelle-Aquitaine, wo Wellen und Stürme Sandstrände, Dünen und Klippen abtragen. Rund um den bekannten Badeort Lacanau rückt das Meer immer weiter ins Landesinnere vor. Laut dem französischen Forschungsinstitut Cerema könnten bis 2050 Tausende Gebäude von der Erosion betroffen sein.

Selbst Kieselsteine sind geschützt

Ähnliche Probleme gibt es an der englischen Südküste. Stürme und starke Wellen tragen Sand und Kies ab, während Klippen zunehmend zurückweichen. An manchen Stränden ist deshalb sogar das Mitnehmen von Steinen verboten. Der britische Coastal Protection Act ermöglicht solche Verbote, um den natürlichen Küstenschutz zu erhalten. Wer einen schönen Kiesel als Souvenir möchte, lässt ihn also besser liegen.

Malediven: Das Inselreich kämpft um seine Strände

Die Malediven stehen für das absolute Ferienparadies. Viele Inseln der Malediven liegen jedoch nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Steigende Wasserstände und stärkere Wellen bedrohen deshalb die weissen Sandstrände und luxuriösen Wasserbungalows. Entscheidend sind die vorgelagerten Korallenriffe: Sterben sie ab, bremsen sie die Wellen nicht mehr. Einzelne Strände und Landflächen könnten dadurch zunehmend verloren gehen.

Hawaii: Berühmte Strände werden eingekesselt

Auf Hawaii lassen steigende Meeresspiegel, stärkere Wellen und Stürme zahlreiche Strände schrumpfen. Besonders problematisch ist die enge Küstenbebauung: Häuser, Strassen und Mauern reichen oft bis direkt ans Wasser und kesseln den Sand ein. Ohne geeignete Schutzmassnahmen drohen einige der berühmten Sandstrände Hawaiis deutlich kleiner zu werden.