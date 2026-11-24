Vier Decks ohne Kinder: Carnival Cruise Line richtet auf der Carnival Destiny einen Erwachsenenbereich ein. Auf den Bahamas plant die Reederei zudem einen kinderfreien Strandabschnitt.

Darum gehts Kreuzfahrtschiff «Carnival Destiny» erhält vier kinderfreie Decks

Ein Bahamas-Strand mit Zutritt ab 21 Jahren

SNCF, Aarauer Café und Campingplatz setzten auf Kinderverbote

Marian Nadler Redaktor News

Anstrengendes Geheule, durchdringende Schreie oder lautes Geplansche: Das soll es auf vier Decks des neuen Megaschiffs Carnival Destiny nicht geben. Die US-Reederei Carnival Cruise Line setzt auf einen exklusiven Bereich nur für Erwachsene mit eigenen Kabinen, Pools und Rückzugsorten, wie deutsche Medien, darunter RTL und «Bild», übereinstimmend berichten. Damit nicht genug: Der Kreuzfahrt-Riese hält für seine zahlende Kundschaft zudem einen Strandabschnitt auf den Bahamas kinderfrei. Zutritt erst ab 21!

Carnival-Präsidentin Christine Duffy liefert in einer Pressemitteilung auch eine Erklärung für die «Adults Only»-Offensive. «Unsere Gäste wünschen sich mehr Auswahl, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, ihre gemeinsame Zeit bestmöglich zu nutzen», sagt sie.

Warum boomen kinderfreie Angebote?

Familien lässt Carnival aber nicht im Regen stehen. Auf der «Carnival Destiny», die Platz für knapp 8000 Passagiere bietet, plant man fast doppelt so viel Platz für Familienangebote ein wie auf vergleichbaren Schiffen.

Im vergangenen Jahr schmiss TUI Cruises etliche Familien von Bord und erklärte eine 24-tägige Reise von Kapstadt in Südafrika nach Singapur kurzfristig zur «Adults Only»-Reise. Väter, Mütter und Kinder gingen leer aus, die Reise wurde für sie storniert.

Immer wieder machen kinderfreie Angebote Schlagzeilen. Wo Kinder überall unerwünscht sind:

Aarauer Café verbietet Kindern den Zutritt

Ebenfalls im vergangenen Jahr berichtete Blick über ein Café in Aarau, welches Kindern unter 14 Jahren den Zutritt verwehrte. «Um eine ruhige und gemütliche Atmosphäre zu bewahren, bitten wir darum, keine Babys oder kleine Kinder mitzubringen», las man auf einem Schild im Fenster. Die Betreiberin der «90° Café Bar Lounge» an der Bahnhofstrasse nannte diverse Gründe: «Die Mütter haben mit dem Kinderwagen die Gänge blockiert. Kinder haben sich total daneben benommen, auf den Tischen herumgeturnt und der Lärm war störend für die anderen Gäste.» Mehrere Mütter äusserten gegenüber Blick ihren Unmut über die Massnahme.

Kinder aus TGV-Abteilen verbannt

Nerven Kinder im Zug? Darüber diskutierte Frankreich Anfang des Jahres. Der Grund: Die Staatsbahn SNCF untersagt unter 12-Jährigen auf der Strecke zwischen Paris und Lyon in einer eigens geschaffenen Komfortzone den Zutritt. Kritik für die neue Premiumklasse namens Optimum Plus gab es unter anderem von der damaligen Familienministerin Sarah El Haïry (37).

Kinderfreier Campingplatz in Unterseen BE

Der kleinere der beiden Standplätze auf dem Campingplatz «Lazy Rancho» in Unterseen bei Interlaken BE darf erst ab 16 Jahren betreten werden. «Wir bereuen es wirklich überhaupt nicht», erklären die Betreiberinnen Cheyenne und Virginia Blatter gegenüber dem «Boten der Urschweiz». Im Sommer war der «Adults only»-Bereich ausgebucht.