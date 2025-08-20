Trump: «Ich würde sie zuerst einmal miteinander reden lassen»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Der grosse Gipfel-Showdown zwischen Wolodimir Selenski und Wladimir Putin könnte schon bald Realität werden. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass er «daran arbeite», ein Treffen zwischen Putin und Selenski aufzugleisen. «Ich glaube, es wäre gut, wenn sie sich endlich zusammensetzen – ich würde sie zuerst einmal miteinander reden lassen und wenn es gut läuft, stosse ich vielleicht später dazu», erklärte Trump.

Ganz so leicht sei das Unterfangen aber nicht: «Sie sind ja nicht gerade die besten Freunde.»

Trump sprach in dem Interview auch über sein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Er habe seinen europäischen Kollegen im Rahmen des Washington-Gipfels gesagt, er rufe jetzt Putin an. «Es war 1 Uhr morgens bei ihm, aber er hat das Telefon abgenommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das Treffen mit Selenski und ihm aufgleisen werde.» Es könne laut Trump gut sein, dass dies in den nächsten Wochen zustande kommt.

Kurios: In dem Interview mit Fox schien der US-Präsident die Ukraine für den russischen Angriffskrieg mitverantwortlich zu machen und sagte: «Das ist kein Krieg, der hätte begonnen werden dürfen. So etwas tut man nicht. Man legt sich nicht mit einer Nation an, die zehnmal so gross ist wie die eigene». Was Trump wohl vergessen hatte: Russland marschierte im Februar 2022 in die Ukraine ein – nicht umgekehrt.

Trotzdem war Trump der Ukraine gegenüber auch versöhnlich gestimmt: So sagte er in dem Interview weiter, dass Kiew «viele Gebiete» erhalten werde und die «Ukraine ihr Leben zurückbekommen wird». Der US-Präsident hat jedoch ausgeschlossen, amerikanischen Truppen in die Ukraine zu entsenden, um ein mögliches Friedensabkommen zu garantieren.

Diese Aufgabe sollen die Europäer übernehmen. «Wenn es um die Sicherheit geht, sind sie bereit, Bodentruppen zu entsenden», sagte er. Die Vereinigten Staaten seien hingegen bereit, die Verbündeten aus der Luft zu unterstützen.

Ein weiteres Thema während dem Interview: Trumps persönliche Beziehung zu Putin. Zwischen den beiden Präsidenten herrsche eine «Herzlichkeit», die auch am Alaska-Gipfel am vergangenen Freitag zu spüren gewesen sei, so Trump. «Sie haben gesehen, als er aus seinem Flugzeug stieg und ich aus meinem Flugzeug stieg, da war eine Herzlichkeit, die man nicht beschreiben kann. Wissen Sie, das war ein gutes Gefühl und das ist eine gute Sache, keine schlechte Sache», sagte Trump.