Die WHO warnt vor «Krankheit X», einer potenziellen Pandemie mit unbekanntem Ursprung. Laut Experten könnte sie jederzeit ausbrechen und sich schnell verbreiten, ähnlich wie Covid-19.

Darum gehts WHO warnt bereits seit 2018 vor globaler Pandemie durch mysteriöse «Krankheit X»

Epidemiologe warnt ebenfalls, «Krankheit X» sei schlimmer als Atomkrieg

Blick Newsdesk und BliKI

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt schon seit Jahren vor einer potenziellen globalen Bedrohung: der sogenannten «Krankheit X». Das Szenario, das bei den Gesundheitsexperten die Alarmglocken schrillen lässt: Eine unbekannte Krankheit könnte sich rasant verbreiten.

Der serbische Epidemiologe Zoran Radovanović ordnet die Gefahr durch «Krankheit X» gegenüber «Blic.rs» ein. Wann genau eine Pandemie ausbrechen könnte, bleibe ungewiss – es könne morgen passieren oder in 100 Jahren.

Radovanović erläutert, dass «Krankheit X» vermutlich von Tieren auf Menschen übertragen werde, ähnlich wie bei früheren Pandemien. «Damit eine Pandemie ausgelöst wird, muss die menschliche Immunität gegen diese Krankheit bei null liegen. Mit Antikörpern, Immunität oder Impfstoffen wäre eine Pandemie vermeidbar», erklärt er weiter.

Wann kommt der internationale Pandemie-Vertrag?

Der WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus (60) betonte Anfang 2024 erneut die Notwendigkeit globaler Vorsorge. Auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR sagte er: «Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann eine solche Bedrohung eintritt.» Ein internationaler Pandemie-Vertrag, dessen Abschluss bis Mai 2026 angestrebt wird, soll Länder auf solch eine Krise vorbereiten und die Lehren aus Covid-19 bündeln.

Radovanović warnt abschliessend: «Die grösste Bedrohung für die Menschheit ist ein Virus, nicht ein Atomkrieg oder ein Meteorit. Wir müssen auf alles vorbereitet sein.»

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen. Blic.rs gehört wie Blick zu Ringier.