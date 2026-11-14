17,7 Millionen Euro in bar entdeckt: Ungarns Antikorruptionsbehörde durchsuchte mehrere Orte und beschlagnahmte verstecktes Geld. Ex-Minister Miklós Seszták steht im Verdacht, Schmiergelder für überteuerte Buskäufe angenommen zu haben.

Darum gehts Ungarns Antikorruptionsbehörde fand bei Razzien gegen Miklós Seszták 17,7 Millionen Euro in bar

Das Geld war in mehreren Währungen und an skurrilen Orten versteckt

Seszták soll bei überteuerten Buskäufen Schmiergelder kassiert haben, wurde verhaftet und dementiert die Vorwürfe

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ungarns neue Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Durchsuchungen gegen den Ex-Orbán-Minister Miklós Seszták Bargeld im Wert von 17,7 Millionen Euro entdeckt. Der Behörde zufolge wurden die Summen in unterschiedlichen Währungen unter anderem in Wäldern, landwirtschaftlichen Gebäuden und Tresoren versteckt. Mittlerweile wurde das Geld auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt, teilte die Behörde weiter mit.

Zwölf Finanzbeamte brauchten acht Stunden, um das Geld mit Zählmaschinen zu erfassen. Seszták, von 2014 bis 2018 Entwicklungsminister in der Regierung Viktor Orbáns, wird vorgeworfen, beim Kauf überteuerter Busse durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder kassiert zu haben. Er wurde bereits Ende September verhaftet, weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Mehrere Festnahmen im Orbán-Umfeld

Ministerpräsident Péter Magyar, der Orbán und dessen Fidesz-Partei im April 2026 nach 16 Jahren an der Macht abgelöst hatte, bezeichnete den Fund als «Wendepunkt». Für Magyar sei der Fall ein Symbol für das «Ende von Fidesz als politische Partei», die er als «organisierte kriminelle Vereinigung» bezeichnete. Seit die Tisza-Partei unter Magyar die Regierung übernommen hat, wurden mehrere Ermittlungen gegen ehemalige Regierungsmitglieder eingeleitet.

Neben Seszták wurde bereits Orbáns früherer Wirtschaftsminister und Vertrauter György Matolcsy, der auch Chef der Nationalbank war, festgenommen. Diese Woche wurde zudem Áron Orbán, der jüngere Bruder des Ex-Ministerpräsidenten, wegen Verdachts des Menschenhandels und Visa-Betrugs verhaftet.