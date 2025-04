Indische und pakistanische Soldaten lieferten sich laut indischen Angaben die vierte Nacht in Folge Schusswechsel in Kaschmir. Die Spannungen in der Region nehmen nach einem tödlichen Anschlag auf Touristen zu. Die Uno ruft zur Zurückhaltung auf.

26 Touristen wurden bei dem Angriff im indischen Teil Kaschmirs getötet

AFP Agence France Presse

Nach dem Anschlag auf Touristen in der Region Kaschmir in der vergangenen Woche haben indische und pakistanische Soldaten nach indischen Angaben die vierte Nacht in Folge aufeinander geschossen. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe die pakistanische Armee das Feuer «unprovoziert» mit Kleinwaffen jenseits der Demarkationslinie eröffnet, erklärte die indische Armee in einer Mitteilung am Montag.

Pakistan bestätigte die Schüsse zunächst nicht. Neu-Delhi erklärte, die indischen Streitkräfte hätten «schnell und wirksam» reagiert. Berichte über Opfer gab es keine.

Beide Länder beanspruchen Kaschmir für sich

Am Dienstag hatten Angreifer im beliebten Urlaubsort Pahalgam im indischen Teil von Kaschmir 26 Touristen erschossen. Nach indischen Polizeiangaben waren unter den flüchtigen Tätern zwei pakistanische Staatsbürger. Indien warf Pakistan nach dem Angriff die Unterstützung von «grenzüberschreitendem Terror» vor, Pakistan wies dies zurück.

Die beiden Atommächte überzogen sich nach dem Anschlag gegenseitig mit Strafmassnahmen. Experten schliessen angesichts der jüngsten Spannungen eine militärische Eskalation nicht aus. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zu «grösstmöglicher Zurückhaltung» auf.

Die Region Kaschmir im nördlichen Himalaya, die mehrheitlich von Muslimen bewohnt wird, ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen das Gebiet vollständig für sich und haben bereits zwei Kriege um die Kontrolle der Bergregion geführt.