Am Dienstag kam es in der kolumbianischen Stadt Cartagena zu dramatischen Szenen. Eine Gruppe bewaffneter Männer halten 25 Geiseln in einem Supermarkt fest.

Darum gehts In einem Supermarkt in Kolumbien kam es am Dienstag zu einer Geiselnahme

Bewaffnete Männer halten in der Stadt Cartagena 25 Menschen fest

Sie sollen zuvor einen Geldtransporter überfallen haben

Angela Rosser Journalistin News

In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena hat eine bewaffnete Gruppe von Männern am Dienstag einen Supermarkt gestürmt und 25 Menschen als Geiseln genommen. Präsident Abelardo de la Espriella erklärte, die Täter seien «gewöhnliche Kriminelle», die nach einem gescheiterten Überfall auf einen Geldtransporter in den Supermarkt geflüchtet seien. Laut der britischen Zeitung «The Guardian» ereignete sich die Geiselnahme in einer Filiale der Supermarktkette Éxito.

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Die kolumbianische Polizei und das Militär rückten nach Angaben der Behörden sofort aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. In sozialen Medien kursieren Videos, die zeigen, wie Dutzende Kunden das Geschäft fluchtartig verlassen. Lokale Fernsehsender berichten von Scharfschützen auf umliegenden Dächern – ein Hinweis auf die angespannte Situation.

Lieferwagen und Lösegeld

Wie einige berichten, verlangen die Verbrecher für die Freilassung der Geiseln 7 Milliarden Pesos (ungefähr 1,67 Millionen Schweizer Franken, zwei gepanzerte Lieferwagen und freie Bahn zur Flucht in Richtung Barranquilla.

«Dreissig Menschen wurden entführt, fünf von ihnen wurden bereits freigelassen. Es handelt sich um ältere Frauen», sagte de la Espriella, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in Villavicencio aufhielt. Dort kam es tags zuvor zu einem Bombenanschlag.

Flughafen zeitweise gesperrt

Der nahegelegene Flughafen Rafael Núñez musste vorübergehend den Betrieb einstellen, da eine Startbahn für die Sicherheitskräfte genutzt wurde. Laut «The Guardian» konnte der Flugbetrieb 45 Minuten später wieder aufgenommen werden.

Cartagena, bekannt für seine koloniale Architektur und touristischen Hotspots, wurde durch den Vorfall in Alarmbereitschaft versetzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++Update folgt+++