Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen – das gab er am Sonntag während eines Gebets bekannt. Der Grund ist ein Knoten in der Lunge.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Die Ärzte haben einen Knoten in meiner Lunge gefunden», erklärte Papst Leo XIV. am Sonntag während des Angelusgebets. Das 71-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche ist jedoch hinsichtlich der anstehenden Operation positiv gestimmt.

«Er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und war gut lokalisiert. Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht, und so habe ich mich ihrem Rat folgend für eine Operation entschieden, um ihn entfernen zu lassen», betonte der Papst.

Papst gilt als gesund und sportlich

Die Operation stehe in den nächsten Tagen an – wann genau er unters Messer muss, ist nicht klar. Für die Unterstützung und die Gebete sei er dankbar. «Ich danke Ihnen für Ihre spirituelle Verbundenheit und vertraue auf Ihre Gebete.»

Ob es sich bei dem Knoten um eine gutartige Zyste oder einen bösartigen Tumor handelt, hat der Vatikan nicht kommuniziert. Klar ist: Papst Leo XIV. erfreut sich ansonsten bester Gesundheit – zudem ist er für sein Alter noch sehr sportlich. So spielt er leidenschaftlich Tennis und schwimmt gerne in der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo.