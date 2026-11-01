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Kleinflugzeug in Palm Springs abgestürzt
Riesige Explosion in Florida
Kleinflugzeug in Florida abgestürzt
In Florida kommt es am Sonntag zu einem spektakulären Crash: Ein Kleinflugzeug der Marke Learjet stürzte in eine Wohnwagensiedlung in Palm Springs.
Publiziert: vor 6 Minuten
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